مفاجأة فى انتظار أصحاب هواتف Realme 7 Pro

بعدما طرحت شركة ريلمي المملوكة لعلامة أوبو الصينية فى يبتمبر الماضي تحديث أندرويد 11 الجديد لهواتفها الذكية بواجهة تشغيل Realme UI 2.0، حيث كان من نصيب هواتف X50 Pro 5G and Narzo 20، أتاحت الشركة نفس التحديث لهواتف Realme 7 Pro.





و بحسب جي إس إم آرينا التقني، لكي تحصل على التحديث عليك الذهلب إلى الإعدادات و إختيار تحديث نظام التشغيل، و فور إنتهاء التحميل سيعمل هاتفك بنظام نشغيل أندريد الأحدث بواجهة تشغيل Realme UI 2.0، الجديدة الخاصة بـ ريلمي





جدير بالذكر أن هاتف Realme 7 Pro يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 720G، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، مع بطارية بقدرة 4500 ملل أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة.





ويأتي هاتف Realme 7 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Realme 7 Pro، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوي ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





وكما يأتي هاتف Realme 7 Pro ، بتقنية Dolby Atmos مع مكبرات صوتية استريو، ويضم هاتف إلى جانب مدخل 3.5مللميتر للسماعات، مع منفذ USB-C، وفتحة لبطاقة microSD، كما يدعم NavIC، و GPS بنطاق ترددي مزدوج، ويدعم تصميم الهاتف مقاومة قطرات الماء.



