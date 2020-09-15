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تكنولوجيا

ريلمى تطرح هاتف Realme 7 Pro.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
ريلمى تطرح هاتف
ريلمى تطرح هاتف Realme 7 Pro للبيع
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ندى على
طرحت شركة ريلمى الصينية هاتف  Realme 7 Pro بعد الإعلان رسميا عنه في بداية الشهر الحالى وأتى بمعالج من نوع Snapdragon 720G كما جاء الهاتف بلونين هما الفضى والأزرق. 

وحسب موقع gsmarena أن هاتف Realme 7 Pro  يأتى بنسختين للذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية هما 6/128، والثانية 8/128 وبسعر 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4248 جنيها مصريا، أما النسخة الأكبر فتأتى بسعر 300 دولار أى ما يعادل4720 جنيها مصريا.


وصدر  Realme 7 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Realme 7 Pro، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوي ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

يعمل هاتف Realme 7 Pro ، بمعالج من نوع Snapdragon 720G، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، مع بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة.
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