ريلمى تطرح هاتف Realme 7 Pro.. سعر ومواصفات

طرحت شركة ريلمى الصينية هاتف Realme 7 Pro بعد الإعلان رسميا عنه في بداية الشهر الحالى وأتى بمعالج من نوع Snapdragon 720G كما جاء الهاتف بلونين هما الفضى والأزرق.
وحسب موقع gsmarena أن هاتف Realme 7 Pro يأتى بنسختين للذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية هما 6/128، والثانية 8/128 وبسعر 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4248 جنيها مصريا، أما النسخة الأكبر فتأتى بسعر 300 دولار أى ما يعادل4720 جنيها مصريا.
وصدر Realme 7 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.