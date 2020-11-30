المحرصاوي يستقبل وزير الرياضة ويصطحبه في جولة بجامعة الأزهر

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإدارة الجامعة بمدينة نصر اليوم الاثنين.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن تلك الزيارة عزيزة على نفوسنا، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الأزهر.
وأكد أن الزيارة إنما تعكس قوة الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر ووزارة الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون قديم بين الجامعة ووزارة الشباب، لافتًا إلى أنه سبقت زيارات عديدة لوزير الشباب والرياضة هذه الزيارة.
واصطحب رئيس جامعة الأزهر ونوابه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في جولة بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد الذي تأسس بالجهود الذاتية .
عدد الكليات المعتمدة في الأزهر
من جانبه، التقى الدكتور محمد ابو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا ، اليوم الاثنين ؛ فريقَ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، بحضور كل من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد امين عام مجمع البحوث.
وخلال استقبال فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ خطت خطوات ملموسة على أرض الواقع من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.
وأوضح نائب رئيس الجامعة ان حصول حوالى 20 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، يؤكد أننا فى جامعة الأزهر ماضون فى الطريق الصحيح نحو النهوض والارتقاء.
وأضاف الأمير ان المخطط الاستراتيجى للجامعة خلال المرحلة القادمة تقدم جميع الكليات التى لم تحصل على شهادة الاعتماد من أجل اعتمادها لتلحق يركب الكليات المعتمدة كمتطلب دولي خلال المرحلة القادمة ، مشيرا أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تَقَدَّمَت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، وقد قام فريق من هيئة ضمان الجودة اليوم بزيارة الكلية لمراجعة معايير الجودة، لافتا انه سُبِقَ هذا اللقاء بلقاءين سابقين، تم خلالهما عقد لقاء مباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والكادر الإداري بالكلية.