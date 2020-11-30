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فن

بملابس أبطال ديزني.. عمر الشناوي يشارك كواليس مسلسل "إلا أنا"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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ندى فكري
شارك الفنان عمر الشناوي، متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل إلا أنا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر عمر الشناوي في الصورة مع درة وأبطال العمل وعلق قائلا: "الساحره الشريره پوكاهونتس سيندريلا زورو و تخاتيخوووو ومن غير ما تسألوا ايوه ده ستريتش كارينا".

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وتعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة الـ دي أم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.
 
مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب  يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي عرضت منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.

يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

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