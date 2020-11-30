ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة





ووفقا لموقع health line نستعرض خلال السطور التالية فوائد تناول عصير الأفوكادو يوميًا.





1- تعزيز صحة القلب





يحتوي الافوكادو على ده ن أحادية غير مشبعة تعمل على انتظام دقات القلب وتخلص الجسم من الكوليسترول الضار، وتقوي عضلة القلب.





2- نسف الدهون





ينصح خبراء التغذية أصحاب الوزن الزائد بتناول عصير الأفوكادو لإحتوائه على سعرات حرارية تساعد في الإحساس بالشبع.









3- حماية العين





تتعرض العين للإصابة بالأمراض نتيجة التعرض للشمس والأتربة، ولكن عند تناول الافوكادو فإنك تحمي العين من الإصابة بالأمراض لانه ملئ بمضادات الأكسدة.





4- هضم الطعام





يحتاج الجسم للعديد من الفيتامينات لكن بعضها لا يتم الحصول عليه بسبب عدم قدرة المعدة على امتصاصه إلا في وجود عوامل مساعدة وهو ما تقوم به الدهون الأحادية غير المشبعة التي يحتوي عليها عصير الأفوكادو.





وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد لـ نواة الأفوكادو، وأهمها:





1- مضاد قوي للالتهابات يمكنه أن يقلل بفعالية أعراض مرض التهاب المفاصل.

2- تعالج الإسهال وكذلك المضاعفات الأخرى في الجهاز الهضمي.

3- تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وهذا يمنع أو يقلل ظهور التجاعيد، و يحسن نسيج الجلد ويعطيه ليونة.

4- تحسن من نظام المناعة في الجسم وتمنع العديد من المشاكل الصحية.

5- تقلل من مستويات الكولسترول وتحرق الدهون في الجسم بالطريقة الأمثل.

6- تساعد على فقدان الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع.

7- ترفع مستويات الطاقة في الجسم.

8- تقي من الإصابة بالأورام السرطانية، حيث يمنع نمو الخلايا السرطانية بفضل محتواه العالي من الفلافونول.

9- تخفف من التهابات المعدة والأمعاء، ومنع الأمراض البكتيرية وتقرحات المعدة.





وكشفت دراسة أجرتها ولاية بنسلفانيا في عام 2013، أن نواة الأفوكادو تعد علاجا فعالا لمرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات الطفيلية، وجدت دراسة أخرى من نيجيريا في عام 2009، أن نواة الأفوكادو يحمي من ارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الشرايين.

كشف تقرير جديد، أن عند تناول كوب من عصير الافوكادو يحمي الجسم من أمراض عديدة ويخلص من الجسم من الآثار السلبية.