ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:50 م
الافوكادو
الافوكادو
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشف تقرير جديد، أن عند تناول كوب من عصير الافوكادو يحمي الجسم من أمراض عديدة ويخلص من الجسم من الآثار السلبية.

ووفقا لموقع health line نستعرض خلال السطور التالية فوائد تناول عصير الأفوكادو يوميًا.

1- تعزيز صحة القلب

يحتوي الافوكادو على ده ن أحادية غير مشبعة تعمل على انتظام دقات القلب وتخلص الجسم من الكوليسترول الضار، وتقوي عضلة القلب.

2- نسف الدهون 

ينصح خبراء التغذية أصحاب الوزن الزائد بتناول عصير الأفوكادو لإحتوائه على سعرات حرارية تساعد في الإحساس بالشبع.


3- حماية العين

تتعرض العين للإصابة بالأمراض نتيجة التعرض للشمس والأتربة، ولكن عند تناول الافوكادو فإنك تحمي العين من الإصابة بالأمراض لانه ملئ بمضادات الأكسدة.

4- هضم الطعام

يحتاج الجسم للعديد من الفيتامينات لكن بعضها لا يتم الحصول عليه بسبب عدم قدرة المعدة على امتصاصه إلا في وجود عوامل مساعدة وهو ما تقوم به الدهون الأحادية غير المشبعة التي يحتوي عليها عصير الأفوكادو.

وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد لـ نواة الأفوكادو، وأهمها:

1- مضاد قوي للالتهابات يمكنه أن يقلل بفعالية أعراض مرض التهاب المفاصل.
2- تعالج الإسهال وكذلك المضاعفات الأخرى في الجهاز الهضمي.
3- تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وهذا يمنع أو يقلل ظهور التجاعيد، و يحسن نسيج الجلد ويعطيه ليونة.
4- تحسن من نظام المناعة في الجسم وتمنع العديد من المشاكل الصحية.
5- تقلل من مستويات الكولسترول وتحرق الدهون في الجسم بالطريقة الأمثل.
6- تساعد على فقدان الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع.
7- ترفع مستويات الطاقة في الجسم.
8- تقي من الإصابة بالأورام السرطانية، حيث يمنع نمو الخلايا السرطانية بفضل محتواه العالي من الفلافونول.
9- تخفف من التهابات المعدة والأمعاء، ومنع الأمراض البكتيرية وتقرحات المعدة.

وكشفت دراسة أجرتها ولاية بنسلفانيا في عام 2013، أن نواة الأفوكادو تعد علاجا فعالا لمرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات الطفيلية، وجدت دراسة أخرى من نيجيريا في عام 2009، أن نواة الأفوكادو يحمي من ارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الشرايين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عصير افوكادو بالموز.. فوائد مذهلة للكبار والأطفال

فوائد البرتقال بالجزر للحامل والبشرة والشعر

احرص عليها.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن

10 اطعمة تعالج الدوخة والهبوط.. تعرف عليها

أفضل الأطعمة لمرضى السكر المرتفع

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون

ترشيحاتنا

انتهاء المهلة اليوم.. 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء

كوهين السبب.. حقيقة دور مسئول أمريكي كبير في إشعال حرب إثيوبيا

دعوى من هاني زادة لبطلان قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك

فيديو جراف..مخالفات متسببة في الإطاحة بمجلس الزمالك

جلسة ودية بين مسؤولي الأهلي وصالح جمعة لحسم مصيره.. تفاصيل

خماسية الأحمر ولقب 2016 من الزمالك.. موسيماني يكشف سبب تواجده مدربا لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة

هل معجون الأسنان يحمي من كورونا؟.. دراسة تحسم الجدل

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر