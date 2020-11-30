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رياضة

منتخب الشباب يصطدم بـ ليبيا فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني للشباب، بقيادة ربيع ياسين لنظيره الليبي، في افتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة. 

ويواجه منتخبنا الوطني للشباب، نظيره ليبيا يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بتوقيت القاهرة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

نانضم الثنائي إبراهيم عادل "ديبالا"، ومحمود صابر، لاعبا فريق الكرة بنادي بيراميدز، لمعسكر منتخب شباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس. 

وتعافى صابر من فيروس كورونا، بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب سلبيتها، لينضم لمعسكر شباب الفراعنة، استعدادًا للبطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. 

وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين  وحازم عامر للاحمال ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.
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