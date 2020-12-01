سعر الذهب اليوم 1-12-2020

وتراوح عيار 21 الأكثر تداولا، ليبلغ سعر الجرام الواحد منه بين 769 و 771 جنيها.





اقرأ أيضا:



وسجل سعر عيار 24 الأغلي ثمنا وفئة نحو 879 و 881 جنيه للجرام الواحد.









بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 659 و 661 جنيه .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 513 و514 جنيها.







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيه و أوقية الذهب حوالي 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.





وتختلف قيمة المصنعية الخاصة بأسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وبحسب المناطق الجغرافية علي مستوي مدن مصر، إذ يتراوح سعر المصنعية و الدمغة بين 30 و 65 جنيها، بالاضافة إلي أن نوع أعيرة الذهب هي التي تحدد قيمة مصنعية الذهب.





وارجعت تحليلات و مؤشرات البورصات العالمية، انخفاض سعر الذهب عالميا، إلي مخاوف المستثمرين بعد خسائر البورصات الدولية رغم تلويح شركات الدواء العالمي التوصل لعقار ضد فيروس كورونا وهو ما قد يسهم في عودة الاسعار لطبيعتها.





وتشكل المصنعية نسبة إلي قيمة الذهب بين 7 و 10% من إجمالي سعر المعدن الاصفر، حيث إذا زادت نسبة المعادن ضمن انتاج الذهب، فإن قيمة عيار الذهب تنخفض ، إذ تبلغ 31.1 جرام كوحدة وزن للسبائك و الحلي الذهبية.وبحسب العاملين في قطاع الذهب؛ فإن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للثروات في ظل تفشي وباء كورونا علي الأسواق الدولية؛ مؤكدين أن تباين الاسعار بسبب الأجواء الاقتصادية الراهنة وارتفاع الموجات التضخمية التي خلفها الوباء العالمي.وكما هو شائع فإن المستهلكين يلجأون لتخزين الذهب في وقت الأزمات وارتفاعات الاسعار كمخزن للقيمة، أكثر من السيارات والعقارات، فالذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، وتحويل قيمته إلي نقود، إذ يمتاز المعدن الأصفر بأنه الملاذ الآمن للاستثمار في أحلك الظروف الاقتصادية.وسجلت الفترة الحالية هبوط للذهب، خاصة بعدما سجلت الاونصة 1800 دولار يوم الجمعة الماضية، مؤكدًا أنه من المتوقع تسجيل تراجع أكثر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يعيش فترة تذبذب فى الفترة الحالية.وبحسب تحليلات الخبراء، فإن الكل يراهن على الصعود مرة أخرى فى الربع الاول من العام القادم، موضحًا أن مستوى الشراء الحالى غير جيد، مضيفًا أن الذهب سيظل مرتفعًا لأن قيمة الدولار مازالت متدنية خلال هذه الفترة.