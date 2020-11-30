سعر الذهب اليوم 30-11-2020

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 30-11-2020، لليوم الثاني علي التوالي؛ بعد ان فقد المعدن الإصفر 10 جنيهات في الجرام الواحد بمحالات الصاغة منذ أمس الأول.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 أعلي أعيرة الذهب؛ ما بين 889 و891 جنيها.





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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا ما بين 778 و780 جنيها





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 ما بين 667 و669 جنيها كأعلي سعر

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة ما بين 519 و520 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيه و أوقية الذهب نحو 27.723 جنيه وكيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.







وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الأجور و البدالات النقدية والعينية التي تم انفاقها خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2020/2021 الجاري نحو 40.75 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.



و ذكر التقرير أن حجم مصروفات الوظائف الدائمة في أول شهرين من العمل بموازنة العام المالي الجاري نحو 9.64 مليار جنيه بعد أن كانت 13.831 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 الماضي.



وأوضحت التقرير أن مصروفات الوظائف المؤقتة خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري نحو 1.121 مليار جنيه مقابل 943 مليون جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي.



وتتفاوت قيمة المصنعية الخاصة بأسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وبحسب المناطق الجغرافية علي مستوي مدن مصر، إذ يتراوح سعر المصنعية و الدمغة بين 30 و 65 جنيها، بالاضافة إلي أن نوع أعيرة الذهب هي التي تحدد قيمة مصنعية الذهب.وتشكل المصنعية نسبة إلي قيمة الذهب بين 7 و 10% من إجمالي سعر المعدن الاصفر، حيث إذا زادت نسبة المعادن ضمن انتاج الذهب، فإن قيمة عيار الذهب تنخفض ، إذ تبلغ 31.1 جرام كوحدة وزن للسبائك و الحلي الذهبية.بحسب العاملين في قطاع الذهب؛ فإن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للثروات في ظل تفشي وباء كورونا علي الأسواق الدولية؛ مؤكدين أن تباين الاسعار بسبب الأجواء الاقتصادية الراهنة وارتفاع الموجات التضخمية التي خلفها الوباء العالمي.وكما هو شائع فإن المستهلكين يلجأون لتخزين الذهب في وقت الأزمات وارتفاعات الاسعار كمخزن للقيمة، أكثر من السيارات والعقارات، فالذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، وتحويل قيمته إلي نقود، إذ يمتاز المعدن الأصفر بأنه الملاذ الآمن للاستثمار في أحلك الظروف الاقتصادية.وارجعت تحليلات و مؤشرات البورصات العالمية، انخفاض سعر الذهب عالميا، إلي مخاوف المستثمرين بعد خسائر البورصات الدولية رغم تلويح شركات الدواء العالمي التوصل لعقار ضد فيروس كورونا وهو ما قد يسهم في عودة الاسعار لطبيعتها.صرفت الحكومة 52.435 مليار جنيه في أول شهرين من موازنة العام المالي الجاري علي رواتب العاملين و تعويضاتهم بزيادة اقتربت من ملياري جنيه عن نفس الفترة من العام السابق إذ سجلت 50.85 مليار جنيه.