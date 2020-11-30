صور مقاطع فيديو هزلية بملابس الشرطة .. ضبط تاجر ملابس وبصحبته سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "تاجر ملابس مستعملة – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة – له معلومات جنائية" لقيامه بتصوير بعض مقاطع الفيديو "الهزلية" مرتديًا الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة وبصحبته إحدى السيدات ، وترويج تلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

وضُبط بحوزته "بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة" وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وعلى جانب اخر شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة،حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة (القنطرة غرب ، الإسماعيلية ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.









وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (71 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - عدد 70 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر، 62 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى قدره 97 ألف جنيه - عدد 2 ميزان حساس - عدد 2 سيارة، بحوزة ( عاطل ) وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .









كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫200 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين وزنت 200جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. بحوزة ( عاطل ) وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .









وتم ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما - كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .









وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.









وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ "2 مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه) تقريبًا.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .