أحمد غنيم: متحف الحضارة مشروع قومي يضم 10 قاعات تستعرض تاريخ مختلف العصور

قال الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، إن متحف الحضارة المصرية هو متحف مميز من أكثر من شئ، أولا هو أقرب من أن يكون منارة ثقافية حضارية في جوهرها وقلبها متحف بمعنى أن هناك كثير من الامور المرتبطة بالحضارة ليست متعلقة بالآثار مباشرة تحيط بالمتحف وهذا يجعله مكملا.





وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية يؤدي دورا كبيرا في تعريف الزائرين بمختلف مظاهر الحضارة المصرية على مر العصور التاريخية، بما يضمه من مظاهر ثراء وتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ، وحتي العصر الحديث، وذلك من خلال مجموعات أثرية وتراثية متنوعة.





وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، اضافة الى تفقد الاعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

كما تفقد عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف الذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.

رافقه في الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف،

و د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، و د. علي عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي، وأعضاء اللجنة.





وخلال الجولة وجه الدكتور خالد العناني بإجراء تعديلات علي طريقة عرض بعض القطع الأثرية وإعادة توزيع أماكن عرضها بالفتارين وفقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها، إضافة الى إضافة بعض القطع لإثراء العرض المتحفي.





وعقب الجولة عقد الدكتور خالد العناني اجتماعين مع أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي ناقش خلالهما سيناريو العرض الخاص بعرض القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومتحف العاصمة الادارية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير.



