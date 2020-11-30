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رياضة

5 وجوه جديدة.. إعلان قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد في قبل نهائي كأس مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وشهد القائمة تواجد كل من  رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏
 
وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع الشيخ وبادجي بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.


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