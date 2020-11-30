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نشأت الديهي: جيشنا مستعد لأي احتمال يهدد حدودنا الأربعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي إن ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني مصر تقره، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين بقصر الاتحادية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج" بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.

وأشار الديهي إلى أن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن التحركات المصرية دائمًا ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدد المناورات التي تنفذها القوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة  يؤكد أن جيشنا مستعد لأي احتمال يهدد حددونا الأربعة.

وأضاف الديهي ، أن المناورات التي تخوضها القوات البحرية تعد الأولي من نوعها، لافتا إلى أن القوات البحرية في كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات، أجرت مناورات عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط ، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 6 ديسمبر. 
وأشار الديهي إلى ان الجيش المصري يواصل  التدريب ليلا ونهارا للدفاع عن حدودنا وأمننا القومي، مضيفا أن مصر أمنة بجيشها وقيادتها السياسية.
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