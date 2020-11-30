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تعليق ناري من نشأت الديهي على البيان المشترك بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان نيابة جمهورية روما بإيطاليا فى بيان مشترك مع النيابة العامة المصرية حول واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى القاهرة عام 2016 قائلا: "هذا البيان بمثابة إغلاق لهذه القضية".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج" بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن العلاقات المصرية الإيطالية راسخة ولا يمكن أن يعكرها أفراد، لافتا إلى أن ما حدث أخطاء فردية غير مؤسسية، فمصر دولة مؤسسات وكذلك إيطاليا.

وتابع الديهي: "سيستمر الطرفان في التعاون، وستستمر العلاقات المصرية الإيطالية التجارية على المستوي التجاري والسياحي، فهناك معارك مشتركة بين الطرفان كالإرهاب والهجرة الغير الشرعية لم ننتهي منها"، مضيفا أن أهل الشر يحاولون إشعال الفتنة بين الطرفين. 

قال الإعلامي نشأت الديهي إن ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني مصر تقره، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين بقصر الاتحادية.
وأضاف الديهي، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.
وأشار الديهي إلى أن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن التحركات المصرية دائمًا ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدد المناورات التي تنفذها القوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة  يؤكد أن جيشنا مستعد لأي احتمال يهدد حددونا الأربعة.
وأضاف الديهي ، أن المناورات التي تخوضها القوات البحرية تعد الأولي من نوعها، لافتا إلى أن القوات البحرية في كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات، أجرت مناورات عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط ، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 6 ديسمبر. 
وأشار الديهي إلى ان الجيش المصري يواصل  التدريب ليلا ونهارا للدفاع عن حدودنا وأمننا القومي، مضيفا أن مصر أمنة بجيشها وقيادتها السياسية.
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