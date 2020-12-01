ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع تداولات الخليجيين والعرب في الأسهم الإماراتية إلى 31.8 مليار درهم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
بورصة خليجية
بورصة خليجية
Advertisements
وكالات

واصل المستثمرون الخليجيون والعرب ضخ السيولة في أسواق المال الإماراتية مما رفع إجمالي قيمة تداولاتهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020 إلى نحو 31.8 مليار بيعا وشراء وفقا للإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ومع استمرار التداولات المكثفة لهذه الشريحة المهمة من المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، فقد ارتفع صافي استثماراتهم إلى 665 مليون درهم في شهر نوفمبر من العام الجاري بزيادة نسبتها 35.7% مقارنة مع صافي استثماراتهم في شهر أكتوبر من العام ذاته.

اقرأ أيضا:
وتعكس الزيادة المتواصلة لصافي استثمارات الخليجيين والعرب الثقة الكبيرة التي تحظى بها الأسواق المالية الإماراتية التي باتت تصنف بكونها الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ويتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية أن قيمة تداولات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي وصلت الى 24.5 مليار درهم تقريبا بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر، تشكل 20.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال فترة الرصد والتي وصلت إلى 118.77 مليار درهم بيعا وشراء.

ووصل صافي استثمارات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي مع نهاية فترة الرصد إلى 327 مليون درهم.

وعلى الاتجاه الآخر فقد بلغت قيمة تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 7.3 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل ما نسبته 6% تقريبا من إجمالي التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر والبالغة 125.832 مليار درهم بيعا وشراء.

وبلغ صافي استثماراتهم في السوق نحو 338 مليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.

ومن المتوقع استمرار زيادة الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية في الأسواق المالية الإماراتية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري خاصة مع تواصل صعود أسعار الأسهم وهو ما يرفع من نسبة أرباح المستثمرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسواق المال الإماراتية: 3.4 مليار درهم مكاسب الأسهم

3 مليارات درهم أرباح الأسهم الإماراتية في جلسة منتصف الأسبوع

القيمة السوقية لأسهم الإمارات تتجاوز تريليون درهم

مؤشرات أسواق المال الإماراتية تواصل صعودها وتتخطى نقاط دعم جديدة

42 مليار درهم أرباح 123 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق خلال 9 أشهر

اقتصاد الإمارات.. 6 إلى 32% نسبة العائد على الاستثمار في الأسهم الإماراتية خلال نوفمبر

ترشيحاتنا

الأهلي يعير أحمد عبدالقادر إلى نادي سموحة لمدة عامين

الأهلي يكشف كواليس صفقة يوسف بلايلي وسبب فشلها

أشرف قاسم يكشف حقيقة مديونية الزمالك لاتحاد الكرة.. فيديو

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البحريني استفزازات الدوحة المخالفة للقانون الدولي

شيميز أحمر .. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

هل تم قتل مارادونا؟.. شجار بينه وبين طبيبه الخاص قبل وفاته يثير الشك | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه