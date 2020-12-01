إصابة سائقين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بملوي

أصيب سائقان بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا نتيجة انفجار احد إطارات السيارة وتم نقلهما لمستشفي ملوي العام والتي قامت بتحويلهما لمستشفي المنيا الجامعي لخطورة إصابتهما.









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول كل من صالح. ع. ذ 40 سنه سائق ومقيم سمالوط مصابا بارتجاج في المخ وكسر في العمود الفقري والفقرات القطنية وحمادة. م. ع 50 سنة سائق ومقيم بمركز بني مزار ومصاب بنفس الإصابات وتم تحويلهما لمستشفي المنيا الجامعي لسوء حالتهما.









اقرأ المزيد النصاب يلزمه طماع .. القصة الكاملة لـ مستريحة مغاغة بعد هروبها بـ 92 مليون جنيه









تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي أن المصابين كانا يستقلان سيارة ملاكي وأثناء سيرهما بالطريق الصحراوي الغربي وعند جنوب مدخل قرية تونا الجبل انقلبت السيارة التي كانا يستقلانها بسبب انفجار أحد إطاراتها.









تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









كما اصيب 14شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى القاهرة اسوان .









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى القاهرة اسوان أمام قرية المحرص.









أسفر الحادث عن اصابة 14 شخصا باصابات متفرقة في انحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.









وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابه لتباشر التحقيق.





كما اتهم أهالي مركز مغاغة شمال المنيا ، سيدة تعمل معلمة بإحدى المدارس بالنصب عليهم وجمع مبلغ 92 مليون جنيه منهم، بحجة توظيفها مقابل فائدة شهريه تصل إلى 30% وهروبها فجأة للقاهره.









تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود عدد من البلاغات من مواطنين ضد سيدة تدعي "أ-ع-ع" 45 عاما، معلمة بمدرسة للفصل الواحد، بإحدي قري مغاغه، وتقيم بنفس المركز، تفيد أنها جمعت منهم مبالغ ماليه طائلة لتوظيفها في التجارة وأنها اختفت فجأة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



