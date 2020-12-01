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فن

فى ذكرى وفاة سامية جمال.. اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها وقصة رحيلها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال التي رحلت عن دنيانا في مثله (1 ديسمبر) من عام 1994.

تزوجت الفنانة سامية جمال من الفنان رشدي أباظة لمدة 17 سنة، لكنه ذهب إلى لبنان وتزوج من صديقتها صباح، في زيجة غريبة أتت صدفة، دون تخطيط مسبق، لم تتحمل سامية جمال الصدمة، وطلبت الطلاق من رشدي أباظة، رفض رشدي أباظة في البداية بسبب حبه لها، لكن مع إصرار سامية جمال وافق رشدي أباظة على الطلاق، لتنتهي قصة حب دامت أكثر من 17 سنة.

وتزوجت سامية جمال في بداية حياتها الفنية، من شاب أمريكي يدعى عبد الله كينج.

وسبق أن قالت سامية جمال خلال لقائها مع الإعلامي طارق حبيب أن حب عمرها هو الفنان فريد الأطرش، رغم اعتقاد الكثيرين أن حب عمرها هو الفنان رشدي أباظة، وأضافت أن حالة الحب بينها وبين فريد الأطرش كانت واضحة لكل من عرفهما.

وأوضحت أنها كانت تتمنى الزواج ايضا فى بداية حياتها من الملك فاروق حيث اصبحت راقصة القصر في هذا الوقت حيث شاهدها الملك فاروق في احد المحلات مع فريد الأطرش وأُعجب فيها وأُطلق عليها اسم راقصة مصر الرسمية في هذا الوقت ولكن زواج الملك فاروق من الملكة ناريمان بدد حلمها.

وأضافت أنها كانت دائمة الحرص على رشاقتها، مما جعلها تتجنب تناول الكثير من الطعام، وتكتفي بالخضروات والزبادي، الأمر الذي أسفر عن إصابتها بأنيميا شديدة، تسببت في تعرضها لهبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم.

ونصحها الأطباء بالابتعاد عن النظام الغذائي القاسي الذي تتبعه، ولكنها رفضت إلى أن أصيبت بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، تسببت في إصابة جزء كبيرة منها بالغرغرينا، فخضعت لعملية جراحية لاستئصال الأمعاء، ولم تتحسن حالتها وبدأت تفقد الوعي تدريجيًا حتى توفيت. 
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