في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة برلنتي عبد الحميد ، والتى تعد واحدة من أبرز جميلات السينما المصرية ، وحظيت بمكانة فنية عالية ، قبل ان تتخذ قرار الاعتزال عقب زواجها من المشير عبد الحكيم عامر، وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنها :





1- إسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس .





2- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل .





3-كان أول أعمالها مسرحية "الصعلوك"، ومنها تم اختيارها للمشاركة في فيلم شم النسيم .





4- تزوجت من وزير الحربية الأسبق المشير عبد الحكيم عامر.





5- بعد الزواج اتخذت قرار الاعتزال ، وارتدت الحجاب فى أواخر أيامها .





6- أصدرت برلنتي عبد الحميد كتابين عن زواجها من المشير عبد الحكيم عامر الأول كان عام 1993 وحمل أسم " المشير وأنا" ، وبعد 9 سنوات أصدرت كتاب أخر حمل أسم "الطريق إلى قدري.. إلى عامر" .





7- توفيت عام 2010 ، إثر إصابتها بجلطة فى المخ عن عمر يناهز 75 عامًا .





وفي عام 2011 وفي أواخر شهر نوفمبر تدهورت الحالة الصحية للفنانة التي اثيرت حولها كثير من الاقاويل ونسجت لها العديد من القصص ويقوم نجلها عمرو عامر بادخالها مستشفي المعادي للقوات المسلحة وتمكث به اسبوعا وتتدهور حالتها ويعلن الاطباء اصابتها بجلطة في المخ، وترحل برلنتي عبد الحميد في الأول من ديسمبر، وترحل معها اسرار غاية في الاهمية كانت شاهدة على فترة من أهم الفترات العصيبة في حكم مصر.





بعد معاناة وجهد كبير والتردد علي مكاتب الريجيسيرات شاهدها مخرج الواقعية صلاح ابو سيف "ابن بني سويف " مركز الواسطي ايضا ، وقام بترشيحها للاشتراك في فيلم ريا وسكينة الذي اعتبر اهم محطاتها الفنية لتنطلق بعده الي آفاق واسعة من عالم الفن والاغراء ومن خلال شهرتها وانتشارها تعرفت علي المشير عامر وانتقلت برلنتي بزواجها بالمشير الي عالم السياسة بعد قصة حب كانت مثار جدل بين الاوساط الفنية كلها .والتي لم يرض عنها الرئيس عبد الناصر انذاك.



