المتهمان بقتل مسن عربي بالعبور: استدرجانه وتخلصنا منه للحصول على شقته

أمرت نيابة العبور بحبس المتهمين بقتل مسن عربى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. أيامأمرت





واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بقصد الاستيلاء على شقة المجنى عليه؛ مؤكدين أنهما توجها لمكان تواجد المجنى عليه أمام سنتر العبور واصطحباه بسيارة ملاكى ملك المتهم الأول بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على 400 جنيه وهاتفه المحمول.





وتابعا أنه عقب ذلك قام المتهم الثانى بلف حبل حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذلك عقدا بيع الشقة المزيلان ببصمة المجنى عليه وهاتفه المحمول.





وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عربى الجنسية 59 عاما بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة وبها سحجات متفرقة وآثار احمرار حول الرقبة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة عربى الجنسية 59 عاما بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة وبها سحجات متفرقة وآثار احمرار حول الرقبة.





تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة العبور وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما سائقان يحملان نفس الجنسية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجنى عليه لشقة عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على الشقة.





وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية قد شنت حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية الغير مرخصة وبلطجية المواقف، حيث أسفرت عن تحرير 2086 مخالفة مرورية.





تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2086 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1032 مخالفة انتظار خاطئ، للسيارات فى الطريق مما يعوق الحركة المرورية، وضبط 46 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و29 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات اخرى غير مرخصة، وتحرير 31 مخالفات ملصقات، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 19200 جنيه.





كما شن العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية حملة على مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة متنوعة ما بين انتظار خاطئ، وقيادة بدون رخصة مخالفة السرعة المقررة.