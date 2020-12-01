النيابة تعاين مذبحة قرية السيفا بطوخ.. مقتل وإصابة 6 أشخاص على يد مريض نفسي.. التحقيقات: المتهم خريج جامعى والتصريح بدفن جثث المتوفين

عاين فريق من النيابة العامة المذبحة التى شهدتها قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية والذى راح ضحيتها مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص على يد مريض نفسى من أبناء القرية. أشخاص





وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة والتصريح بالدفن كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والاستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.





من ناحية اخرى كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، كما تبين ان من بين المصابين والدة المتهم وبعض اقاربه.





فيما سادت حالة من الحزن على أسرة المتوفيين واهالى القرية عقب حدوث الواقعة ، مؤكدين ان المتهم رغم انه يعانى من مرض نفسى الا انه كان فى حاله ولم يؤذى أحد من قبل.





وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.





وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.





فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى أمرت نيابة العبور بحبس المتهمين بقتل مسن عربى الجنسية 4 ايام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





واعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة بقصد الاستيلاء على شقة المجنى عليه مؤكدين أنهما توجها لمكان تواجد المجنى عليه أمام سنتر العبور واصطحباه بسيارة ملاكى ملك المتهم الأول بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على 400 جنيه وهاتفه المحمول.





وتابعا انه عقب ذلك قام المتهم الثانى بلف حبل حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذلك عقدا بيع الشقة المزيلان ببصمة المجنى عليه وهاتفه المحمول.





وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عربى الجنسية 59 عاما بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة وبها سحجات متفرقة وآثار احمرار حول الرقبة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.