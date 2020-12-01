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أخبار العالم

أردوغان يفرض حظرًا للتجوال للحد من تفشي كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
أ ش أ
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر للتجوال في البلاد، يبدأ من الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، إلى الساعة الخامسة من صباح الاثنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد أردوغان- وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى؛ لخفض التأثير السلبي للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الاثنين أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي، بواقع 188 وفاة خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي الوفيات في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219 حالة.
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