هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع كلوب؟

وشهد السبت الماضي، خلال مباراة ليفربول وبرايتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، أزمة جديدة بين صلاح ويورجن كلوب حيث انفعل "مو" لحظة تغييره بـ ساديو ماني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، كما تجاهل مصافحة يورجن كلوب، الذي كان قريبا منه للغاية وقت خروجه.





وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": "العلاقة بين صلاح وكلوب جيدة، تم تغيير صلاح فقط للراحة بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، وسيشارك بشكل طبيعي أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا".

وعن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، قال: "محمد صلاح سعيد بتواجده في ليفربول".





ورفض كلوب تصدير أي مشكلة في وسائل الإعلام، عقب مباراة برايتون، وقلل شعور مهاجمه محمد صلاح بالغضب بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق أمام برايتون.

وقال كلوب عقب المباراة: "إذا كان مو يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هكذا هو الأمر".

كان محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، منتصف الشهر الجاري لخوض مواجهتي توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.

وتعافى محمد صلاح من فيروس كورونا، الأسبوع الماضي، من فيروس كورونا، وعاد للمشاركة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مصدر بنادي ليفربول، أكد لـ "صدى البلد" أن يورجن كلوب غاضب، بشدة من محمد صلاح، لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أياكس الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.





كان فريق ليفربول سقط بثنائية نظيفة، أمام أتلاننا الإيطالي، الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة.





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأياكس بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس الهولندي ثانيا بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلانتا الإيطالي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي جدول الترتيب بدون نقاط.