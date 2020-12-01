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أخبار البلد

شاهد.. وفد إعلامي صربي يزور مدينتي الغردقة والأقصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أجرى وفد إعلامي صربي زيارة إلى مدينتي الغردقة والأقصر وذلك خلال زيارته الحالية لمصر والتي ستستمر حتي 5 ديسمبر الجاري، للتعرف علي الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج منذ أول يوليو الماضي. 

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في بيان، الثلاثاء، أن الوفد يضم 12 من كبار الصحفيين ومسئولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من صربيا، وأن هذه الزيارة تمت بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في بلجراد، في اطار الرحلات التعريفية "Fam Trips" التي تحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية.  

وأشار انه خلال تواجد الوفد بمدينة الغردقة قام بجولة في أرجاء المدينة، حيث زار متحف الغردقة، والمارينا، والمسجد الكبير، والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى قيامه برحلة بحرية على أحد اليخوت استمتع خلالها بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس الدافئ للمدينة، كما مارس أعضاء الوفد بعض الأنشطة البحرية منها رياضة الغوص حيث استمتعوا بمعايشة الحياة البحرية الثرية للبحر الأحمر من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الخلابة والاسماك النادرة، مشيرا إلى انه خلال الرحلة البحرية تم دعوة الوفد لمآدبة غذاء لتذوق أهم الأطعمة والمأكولات المصرية حتى يتمكن من نقل تجربته الشخصية الى الجمهور المستهدف في السوق الصربي.

وأضاف السيد ماجد أبو سديرة أن الوفد توجه أيضا إلى مدينة الأقصر في زيارة استغرقت يوما واحدا ضمن رحلات اليوم الواحد، حيث زار معابد الكرنك والدير البحرى ووداى الملوك وتمثالي ميمنون.

وأشاد أعضاء الوفد خلال زيارتهم لمدينتي الغردقة والأقصر بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات المصرية والتي لمسوها على أرض الواقع، لافتين الي انه سيتم نقل تجربتهم الي اصدقائهم وعائلاتهم  في صربيا لتشجيعهم على زيارة مصر. 

وأوضح السيد ماجد أبو سديرة أن زيارة الوفد لمتحف الغردقة ومدينة الأقصر جاءت في اطار سياسة وزارة السياحة والآثار  لربط منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، حيث تم اطلاع الوفد بانه بالإضافة إلى متحف الغردقة الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي تم أيضًا افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كأول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته الى مصر بزيارة مدينتي القاهرة والجيزة، حيث سيقوم بجولة في مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير. ومن المقرر أن  يلتقى الوفد بعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار لاطلاعه على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الي المحافظات السياحية الساحلية.
شاهد.. وفد إعلامي صربي يزور مدينتي الغردقة والأقصر
شاهد.. وفد إعلامي صربي يزور مدينتي الغردقة والأقصر
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