الطويلة مؤكدا: الإسماعيلي لن يتمكن من قيد لاعبيه الجدد.. والدراويش يرد

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن نادي الإسماعيلي لن يتم السماح له بقيد اللاعبين الجدد، إلا بعد سداد قيمة الغرامة المالية التي صدرت من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن إبراهيم حسن.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "هناك تلاحم بين الموسمين، والوقت كان ضيق للغاية للاستعانة بأي صفقات، وللمرة الأولي في التاريخ ينطلق دوري الدرجة الثانية ومعظم الأندية لم تحسم موضوع القيد الخاص بها، لكن لدينا لاعبين جيدين، وتعاقدنا مع بعض الصفقات الجديدة".
وأضاف: "كل الأندية تنتظر اللاعبين غير المقيدين في الدوري الممتاز للتعاقد معهم، لكن هذا لم يحدث في الموسم الجاري، قمت بإعارة بعض اللاعبين إلى الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية أو الثالثة من أجل المشاركة، لكن اتحاد كرة القدم حرمنا من ذلك".
وحول مشكلة إبراهيم حسن، قال: "المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بشأن مستحقات إبراهيم حسن، والاتحاد المصري لكرة القدم مسئول عن تنفيذ القرار، ومن الصعب مخالفة تعليمات الفيفا والكاس، والحكم لا رجعة فيه، تم إعطاء الإسماعيلي أحقية "نقض" على الإجراءات، في حالة عدم حضور المحامي أو عدم فرصة لاستكمال الأوراق".
وواصل: "الحكم الصادر ضد الإسماعيلي كان بـ20 مليون جنيه، وتأخر النادي في عدم التسديد سيصل المبلغ إلى 23 مليون جنيه، ولن يستطيع أحد إيقاف القرار، واتحاد كرة القدم المصري منوط به تنفيذ الحكم لصالح النجوم، والاتحادات تدار بالمدير التنفيذي، في نهاية شهر يناير سيكون هناك اتحاد جديد".
وتابع: "الإسماعيلي أضاع عدة فرص عديدة لحل الأزمة، بعد صدور الحكم بـ12 مليون من اتحاد كرة القدم، كان من الممكن التفاوض عليه، لكن بعدما ذهبوا إلى المحكمة الرياضية الدولية تمت زيادة المبلغ إلى أكثر من 20 مليون جنيه".
وأضاف: "استحالة أن يستطيع الإسماعيلي قيد اللاعبين الجدد، إلا في حالة سداد العقوبة لصالح النجوم، والحالة الوحيدة التي يستطيع فعلها هو إيداع شيك بالمبلغ المذكور، ولا يتم صرفه في حال قبول النقض، يجب أن يحصل الجميع على حقوقه بالقانون".
أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن اتحاد كرة القدم لم يقم بمنع القيد، وتم تسجيل القائمة الأولي بالفعل.
ورد وحيد على تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بشأن منع الإسماعيلي من قيد اللاعبين بسبب عدم سداد قيمة العقوبة المالية التي وقعتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في قضية إبراهيم حسن.
وقال وحيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "نصر عزام محامي النادي الإسماعيلي، وتم تقديم حكم في الفيدرالية، وبالتالي الطعن يوقف الحكم، وهذا الأمر لا يوقف القيد".
وأضاف: "محامي الإسماعيلي أصدر بيان قال فيه أن الطعن يوقف التنفيذ والقضية لم تنتهي بالكامل، ولن يضيع حق أحد، أطمئن جماهير الإسماعيلي أن القيد لم يتوقف حتى تلك اللحظة".
وواصل: "قمنا بقيد 21 لاعب في قائمة الإسماعيلي، وقبل 6 ديسمبر سنقيد القائمة الثانية للاعبين الجدد، ولازلنا في مفاوضات مع بعض اللاعبين".
وتابع: "الإسماعيلي سيقيد الصفقات الجديدة في القائمة الثانية، لن أتدخل في النظام الإداري للنادي، وقبل 6 ديسمبر سنقيد القائمة الثانية بدون أي أزمة".
وحول امكانية ضم لاعبين من الأهلي، قال: "هناك أكثر من لاعب مرشح من الأهلي وأندية آخرى، واجتماعات لجنة التعاقدات مستمرة، نحتاج تدعيم بعض المراكز، وخلال الأسبوع الجاري هناك جديد وسيتم الاعلان عنه".
وأضاف: "لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم عبدالرحمن مجدي، وغير وارد مطلقا دخوله في صفقات تبادلية كما تم قيده في القائمة الأولي ومتمسكين باللاعب في الموسم القادم، نرغب في الاحتفاظ بالقوام الأساسي، هناك شائعات كثيرة تخرج بطريقة ممنهجة في الفترة الماضية".
وأكمل: "هناك لاعبين كثيرين يخرج عنهم شائعات وأعلن النادي في وقت سابق أنه لن يتم بيع أي لاعب من الأعمدة الأساسية".
وأتم: "همام طارق أصبح خارج القائمة الأولي، وقمنا بقيد شيلونجو وبيكيتي، اللاعب العراقي خرج بسبب عدد اللاعبين الأجانب".