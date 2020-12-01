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رياضة

تحذير أخير.. راموس يهدد بـ الرحيل عن ريال مدريد إلى كبار أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:54 م
راموس
راموس
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مجدي سلامة
لوح المدافع الإسباني "سيرجيو راموس"، برحيله عن نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ بعد نهاية عقده في صفقة انتقال حر إلى أحد أندية كبار أوروبا. 

وتستمر مفاوضات إدارة ريال مدريد الإسباني، مع قائد الفريق سيرجيو راموس، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويلقى "راموس"، اهتماما كبيرا من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، باعتباره صفقة انتقال حر.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، أن أمور التفاوض بين راموس وفلورنتينو بيريز مازالت معقدة بسبب مدة التعاقد، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة.

وأوضح أن هناك جلسة جديدة ستعقد في الأسبوع المقبل بين راموس وبيريز لحل أزمة تجديد التعاقد بين الطرفين مشيراُ إلى تحذير راموس لإدارة النادي بالرحيل إلى كبار أوروبا.

وأشار إلى أن شروط راموس واضحة للغاية، وهى التجديد حتى عام 2023 بحد أدنى، وما دون ذلك لن يوافق على الاستمرار.

وأكد البرنامج التليفزيوني، أن سيرجيو راموس يريد مبلغ 12 مليون يورو، سنويا ليكون  المدافع الأعلى أجرًا في ريال مدريد بالرغم من بلوغه الـ 34 عاما.

ومن المتوقع، حال استمرت المفاوضات بين الطرفين بهذا الشكل، قد يرى العالم رحيل راموس عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، لأحد الأندية الأوروبية.

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