ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون استغلوا منصبهم لحماية حاشيتهم من الملاحقات القضائية

شرع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن أقرب حلفائه الذين لاحقتهم اتهامات وتحقيقات قضائية، ففي عام 2017 عفا ترامب عن أحد أكثر ضباط الشرطة عنفًا وهو جو أربايو، الذي واجه تهم بإساءة استخدام السلطة والعنصرية وملاحقة المهاجرين وانتهاك حقوق الإنسان.





وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ناقش مع ترامب إمكانية إصدار عفو رئاسي لصالحه قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصدرين مطلعين على المناقشة التي دارت بين ترامب وجولياني، أن الأخير تحدث معه عن إمكانية إصدار عفو رئاسي له الأسبوع الماضي فيما يخص الاتهامات الموجهة له بخصوص أعماله في أوكرانيا ودوره في إقالة السفير الأمريكي هناك.





وبحسب الصحيفة، فإنه من غير الواضح بعد من طرح هذا الموضوع للنقاش، فيما رفض جولياني التعليق على تلك الأنباء، لكن المتحدث باسمه، كريستيان آلين، قال إن "السيد جولياني لا يمكنه التعليق على أي مناقشات يجريها مع موكله".





في سياق متصل علق روبرت كوستيلو، المحامي الخاص بـ جولياني على الاتهامات الموجهة له قائلًا: "إنه ليس قلقًا حيال ذلك التحقيق لأنه لم يفعل أي شيء خاطئ وهذا كان موقفنًا من يومنا الأول".





ونوهت "نيويورك تايمز" إلى أن المتحدث باسم ترامب لم يستجب للتعليق على التقرير الذي نشرته الصحيفة.





وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مثل هذا العفو الواسع الذي يبطل أي تهمة أو إدانة لشخص ما هو أمر غير معتاد إلى حد كبير ولكن له سابقة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج واشنطن، أصدر عفوًا عن المتآمرين في تمرد الويسكي، وحمايتهم من محاكمات الخيانة.





وأصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد، عفوًا عن سلفه، ريتشارد إم نيكسون عن جميع أفعاله كرئيس، كما أصدر جيمي كارتر عفوًا عن آلاف الرجال الأمريكيين الذين تجنبوا التجنيد بشكل غير قانوني في حرب فيتنام.





وقالت الصحيفة إن "السيد ترامب مارس صلاحيات الرأفة الخاصة به كرئيس بحرية في القضايا التي يتردد صداها معه شخصيًا أو للأشخاص الذين لديهم علاقة مباشرة معه من خلال الأصدقاء أو العائلة.





وأصدر ترامب الأسبوع الماضي عفوًا رئاسيًا عن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، الذي تم اتهامه بالتآمر مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقلب نتائجها، ورفعت هذه الخطوة التوقعات بأن السيد ترامب سوف يصدر عفوًا رئاسيًا لبعض الشركاء الآخرين في الأسابيع الأخيرة له قبل تركه البيت الأبيض.