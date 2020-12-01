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رياضة

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:30 م
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.


ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس مصر على أرضية استاد السويس.


وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.


تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن ‎


يذكر أن الأهلي تٌوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الزمالك ونجح في حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.


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