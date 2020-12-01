ويجز الأكثر استماعا فى مصر على منصة Spotify لـ عام 2020

اعلنت منصة spotify عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.





وفي مصر، حسب Spotify، تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية تم الاستماع إليها في عام 2020.





وأصبح مغني الراب البورتوريكي Bad Bunny أكثر الفنانين استماعًا في عام 2020، أما الأغنية الأكثر استماعًا لعام 2020 فكانت من نصيب The Weeknd وأغنيته Blinding Lights.





وقالت Spotify، إن "ويجز" هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام، وهذه هى المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم الراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه عدة أغان ناجحة على مدار العام، ويجز هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت خمس أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.





واحتل الهضبة عمرو دياب المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، حيث قدم ألبومه "سهران" هذا العام ما جعل الألبوم يحتل المركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.





كشفت منصة Spotify عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.





وفي مصر، حسب Spotify، تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية تم الاستماع إليها في عام 2020.





وأصبح مغني الراب البورتوريكي Bad Bunny أكثر الفنانين استماعًا في عام 2020، أما الأغنية الأكثر استماعًا لعام 2020 فكانت من نصيب The Weeknd وأغنيته Blinding Lights.





وقالت Spotify، إن "ويجز" هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام، وهذه هى المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم الراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه عدة أغان ناجحة على مدار العام، ويجز هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت خمس أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.





واحتل الهضبة عمرو دياب المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، حيث قدم ألبومه "سهران" هذا العام ما جعل الألبوم يحتل الركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.













واحتل فريق الـ K-pop الكوري BTS المركز الثالث، وهو أول فريق K-pop يحصل على ترشيح لجائزة Grammy، و ألبوم MAP OF THE SOUL: 7 لفريق BTS حقق هو كذلك نجاحًا كبيرًا حيث احتل مكانًا في قائمة أكثر ألبومات اُستمع إليها، ما يثبت مرة أخرى شعبية الـ K-pop في مصر.





وجاء Travis Scott رابعًا، يليه Abyusif الذي ترك بصمة هامة على مشهد الهيب هوب الحالي في مصر من خلال الأغاني المشتركة المميزة التي يقوم بها مع فنانين آخرين.





أما الأغنية الثانية الأكثر استماعًا على Spotify في عام 2020 كانت لـ "ويجز" مع أغنيته "واحد وعشرين" تليها "شيراتون" لمروان موسى و"الغسالة" لويجز أيضًا و“Dance Monkey” لـ Tones and I.





واحتل ألبوم "After Hours" لـ The Weeknd المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا بعد "سهران" لعمرو دياب. وجاء "كل يوم من ده" لحماقي في المرتبة الثالثة يليه "؟" لـ XXXTENTACION و “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” لـ Billie Eilish ".





وأكثر فنانات اُستمع إليهن في مصر كن Billie Eilish و Halsey و Sia و Dua Lipa و شيرين، وجاءت الأسطورة اللبنانية فيروز في المركز الثامن.





أما بالنسبة لقوائم تشغيل الأغاني على Spotify، احتلت "Today's Top Egyptian Hits" المرتبة الأولى.





ووجد Spotify أن يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام في مصر.





وسوف يعلن Spotify تفاصيل إضافية وميزات جديدة ومثيرة خلال الأيام القادمة لملخصات الأعمال الأكثر نجاحًا والمُخصصة لكل من الجمهور والمبدعين، والتي تمنح المستخدمين نظرة عن قرب على أهم الأعمال الموسيقية التي رافقتهم خلال العام.



