أحلى من المطاعم.. 4 طرق لتحضير طبق سلطة

لا غنى عن طبق السلطة لرفع مناعتك يمكنك تقديم نوعا مختلف كل يوم لأفراد أسرتك إليك طريقة تقديم أنواع مختلفة من السلطة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
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سلطة البطاطس والثوم
إليك كيف يمكنك عمل وصفة سلطة البطاطس والثوم
الكمية تكفي.. 3 أفراد
وقت التحضير: 15 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة
المكونات ..
1 ملعقة كبيرة ثوم
2 ملعقة كبيرة لبن رايب
1 ملعقة
صغيرة لبن بودرة
½ ملعقة صغيرة مسحوق خردل
مسحوق فلفل أسود
1كوب سبانخ مبشور
2 كوب بطاطس مسلوق
ملح للتذوق
خطوات
الاعداد
فى وعاء يمكنك إضافة جميع
المكونات معًا وخفقها حتى تتجانس ثم يتم وضعها فى الثلاجة .
أخرجيها من
الثلاجة.
الآن ضعى السبانخ الطازجة في وعاء من الماء المثلج لمدة 15 دقيقة على
الأقل حتى تصبح الأوراق طرية.
الآن نأخذ البطاطس المسلوقة ونهرسها بملعقة مسطحة.
ضعي البطاطس المهروسة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تبرد قليلًا.
بعد 15 دقيقة ، أخرجي البطاطس واخلطيها في الوعاء مع أوراق السبانخ.
أضيفى القليل من الملح فوق المكونات في الوعاء.
أضيف الآن الصلصة إلى الوعاء
تخلط المكونات جيدًا. لا
تضيف الكثير من التتبيلة لأنها ستصبح ممتلئة جدًا وثقيلة بحيث لا يمكن تناولها.
سلطة البطاطس والبازلاء بالثوم
مكونات:
1/2 كيلو جرام بازلاء
1/2 كيلو جرام بطاطس
2 حبة كبيرة جزر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شاي
ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
كوب كبير مايونيز
نصف ملعقة ثوم مفروم
طريقة :
تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها. يجب
القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا
بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس،
تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجاري، ومعهم البازلاء التي يجب
أن تغسل جيدًا وبعد سلق كافة مكونات يتم يتم دمج مكونات السلطه وإضافة المايزنيز والثوم المفروم
سلطة الحمص
طريقة عمل سلطة الحمص :
2 كوب حمص
حبة فلفل أحمر
حبة فلفل أصفر
حبة طماطم
3 عيدان بصل أخضر مفروم
كوب بقدونس مفروم
نصف كوب زيتون أسود شرائح
2 فص ثوم مفروم
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
خطوات التحضير سلطة الحمص:
يسلق الحمص بالطريقة التقليدية، ويصفى، ويترك جانبًا.
يقطع الفلفل الأحمر والأصفر والطماطم مكعبات.
يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليها زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل الاسود، ويخلط جيدًا.
يوضع الحمص في وعاء، ويضاف إليها الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والطماطم والزيتون والبصل الاخضر والبقدونس، وتخلط جيدًا.
يضاف خليط الثوم إلى الخضروات، وتقلب جميع المكونات حتى تختلط جيدًا.
سلطة الجرجير بالمشروم
مكونات سلطة الجرجير بالمشروم ..
ملح
رزمة من الجرجير
3 حبوب من الفطر
2 ملاعق طعام من عصير الليمون الحامض
ملعقة شاي من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من جبنة البارميزان
طريقة تحضير سلطة الجرجير بالفطر..
فى البداية نقوم بتقطيع الفطر ، ثم نضع الجرجير بطبق التقديم
ونضيف الفطر على الجرجير .
وبوعاء صغير نضع عصير الليمون مع الزيت والملح
ونخلطهم معا ، ثم نضيف الخليط فوق الطبق
وبالنهاية نرش جبنة البارميزان فوقهم