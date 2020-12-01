شاهد.. تعليق نجم مسرح مصر بعد حفل زفافه

نشر الفنان محمد توب - نجم فريق مسرح مصر- عدة صور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، من حفل زفافه الذي أقيم ليلة أمس الأثنين.





وعلق نجم مسرح مصر (محمد توب) على صور حفل زفافه، قائلًا: « الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات»، لتنهال عليه التعليقات والإعجابات والتهاني من متابعيه على انستجرام.





من جهة أخرى، هنأ الفنان مصطفى بسيط صديقة نجم مسرح مصر الفنان محمد توب على زفافة ونشر مصطفى عدة صور من حفل الزفاف وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى |" انستجرام ".





وعلق مصطفى بسيط قائلا " اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .. اليوم من اوله # مبروك يا توب انت و ندى و ربنا يباركلك لكم و يرزقكم بالذريه الصالحه # فرحه_التوتى ".





وجرى أمس الاحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر محمد توب على "ندي مكي" بفيلا أوان بالحزام الأخضر .

وشهد علي عقد القرآن الفنان أشرف عبد الباقي وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر ومنهم مصطفي خاطر، واوس اوس، ومحمد عبد الرحمن ، ووائل عوني، ومصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، احمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.

يذكر أن آخر أعمال محمد توب هي مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

ويذكر ان شارك الفنان مصطفى بسيط فى مسلسل "لمعي القط"، من بطولة محمد إمام ومحمد أنور وعمرو مصطفى متولي وتارا عماد ولقاء الخميسي وأحمد فتحي وإدوارد، وتأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث المسلسل حول سائق أتوبيس ( محمد إمام ) فى أحد المدارس الخاصة، وأثناء قيام السائق بإعادة التلاميذ لمنازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، يقوم أحد أولياء الأمور بخطف أتوبيس تلاميذ المدرسة ويطلب فدية كبيرة.



