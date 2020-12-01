صدى البلد يكشف تفاصيل مذبحة الدم بقرية السيفا.. المتهم يعانى من مرض نفسى وهاجم المارة فى الشوارع بالسكين

" خوف ورعب وزعر وحزن بين الجميع " كلها عناوين للحياة داخل قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بعد مقتل شخصين واصابة 4 اخرين على يد مريض نفسى .. المشهد أعاد للأذهان مرة أخرى مشاهد الدم وانتشار رائحة الموت مرة أخرى داخل بعض قرى القليوبية.

الضحايا ليس لهم اى ذنب سوى وبدون أي سبب معلوم أو دافع واضح إذ خرج المتهم " أحمد .ج " من منزله حاملا في يده سكين هائجا في شوارع القرية ومع محاولات الضحايا الإمساك به وتهدئته خشية أن يصيب أحدا خاصة أنه مهتز نفسيا وجه لهم طعنات قاتلة.

الضحية الأولى هو ضياء يوسف الطالب في المرحلة الخامسة بكلية الطب حيث شاهد المتهم يمشي فى الشارع ومسكا سكينا فتوجه إليه محاولا تهدئته وأخذ السلاح منه في نفس الوقت الذي حضر فيه القتيل الثاني محمد عبد العليم الموظف بالمعاش ثم تعدى على 4 اشخاص اخرين من اهالى القرية.

وعلى الفور تم ابلاغ الأجهزة الأمنية التى انتقلت على الفور وتم نقل الجثث والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم ضبط المتهم واحالته للتحقيق.

فيما أكد جيران القاتل إن المتهم لم يخرج بصفة مستمرة من منزله حيث كان نادر الخروج والتحدث مع الجيران او اصدقائه منذ فترة طويلة ولكنة دائما يكون فوق سطح منزله خاصة فور تخرجه من قسم الكيمياء بكلية العلوم موضحين أن والده يعمل بإحدى الدول العربية منذ أمد طويل وأن والدته هي التي تراعاه وتتولى شؤونه.

فى سياق متصل شيع اهالى القرية جثمان ضحايا المذبحة وخيم الحزن بين الاهالى كما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى صفحات لنعى الفقيدتين داعين لها بالرحمة والمغفرة.

من ناحية اخرى كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية وتحقيقات نيابة طوخ أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية ولم يسبق اتهامه في أي قضايا كما تبين ان المتهم تخرج من الكلية والتحق بالعمل في عدة أماكن لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.

كما استمعت نيابة إلى أقوال أسرة المتهم التي أكدت أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم.

وتابعت الاسرة انه قبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ واستولى على السكين خلسة وأخفاها فى ملابسه ثم خرج بها الى الشارع ثم سمعوا صوت استغاثات الأهالي "الحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع" مشيرين الى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث وشاهدوا الضحايا غارقين فى دمائهم موضحين أن نجلهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة وأنهم حاولوا علاجه لكن دون جدوى.

كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ، كما تحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث، ليتم تفريغها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.