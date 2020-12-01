ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزارة العدل الأمريكية تحسم الجدل حول تزوير الانتخابات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:53 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلن وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل لم تكتشف أي دليل عن تزوير الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أفضت إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وقال بارر في لقاء مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن وكلاء النيابة الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يعملون على تتبع شكاوى مخصصة ومعلومات تم الحصول عليها بخصوص تزوير الانتخابات، لكنهم لم يكتشفوا أي دليل من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: "حتى الآن لم نكتشف أي تزوير على نطاق يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".

ويأتي تعليق بار الذي يعد من أقرب الحلفاء المتحمسين لترامب على الرغم من تكرار ترامب نفسه الإدعاءات بشأن تزوير الانتخابات وسرقتها ورفضه الاعتراف بخسارته أمام بايدن.

وكان بار قبل الانتخابات ، قد  أثار مرارًا وتكرارًا فكرة الانتخاب عبر البريد قد يكون يؤدي بشكل خاص إلى تزوير الانتخابات أثناء جائحة فيروس كورونا حيث كان الأمريكيون يخشون الذهاب إلى صناديق الاقتراع وبدلًا من ذلك اختاروا التصويت عبر البريد.

وكانت الحملة الانتخابية لترامب، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بولاية ويسكونسن، للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وقالت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، إن الدعوى تشمل 4 حالات تتضمن أدلة واضحة على بطلان نتائج التصويت المعلنة والتي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتأتي الدعوى القضائية بعد يوم من اعتماد حاكم الولاية، توني إيفيرس بنتائج الانتخابات بفوز بايدن بأكثر من 20 ألف صوت.

وتشمل الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب مطالبة بإعادة إحصاء الأصوات في الولاية.

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

وتعتبر ولاية ويسكونسن هي آخر ولاية أمريكية يتم اعتماد نتائج الانتخابات بها، ليتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات، والتي من المتوقع أن تفضي إلى فوز بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه

الانتخابات الأمريكية 2020.. على ماذا يراهن ترامب؟

باحث سياسي : الانتخابات الأمريكية ستُحسم في المحاكم.. وليس بصناديق الاقتراع.. فيديو

أعطنا الدليل.. حاكم نيوجيرسي السابق يهاجم ترامب بسبب مزاعم تزوير الانتخابات

بين الصدام والتجاهل.. كيف سيتعامل بايدن مع رفض ترامب التنازل عن السلطة؟

هل يستطيع ترامب قيادة انقلاب على الانتخابات الأمريكية.. خطة خبيثة للوصول إلى طريق مسدود.. ما السيناريو الأسوأ على الإطلاق؟

ترشيحاتنا

أبرزهم مرتضى منصور.. أقل من 40 يوما لإسقاط الحصانة عن هؤلاء النواب

كأس مصر.. أحمد سمير يضرب الزمالك بالهدف الأول

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

الفار والتحكيم والإخراج.. خالد الغندور يعلن عن نجم مبارة الزمالك وطلائع الجيش

تكفي لقتل 100 شخص.. الثروة السمكية تكشف مخاطر تناول سمكة الأرنب.. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الزمالك من كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم

حسن الرداد يكشف تفاصيل مشاركته كـ "محقق" في برنامج "أنت مين"