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توك شو

أنا زملكاوى بالوراثة.. الفنان صلاح عبد الله يكشف تفاصيل مهمة عن حياته الشخصية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:51 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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محمد حليم قنديل
أكد  الفنان صلاح عبد الله  أنه يفضل لقب " الممثل  عن لقب " النجم " كاشفًا أنه كان في البداية  يحب كلمة " مشخصاتي " لخفه دمها  قائلا: "بحبها أوي لخفة دمها بس قدمت شوية ولما كنت بعمل مسرح كنت بحب كلمة " مضحكاتي " لان الهدف الاساسي من المسرح إضحاك  المتفرج ".


وأضاف  «عبد الله»  في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي  عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلًا : " بعد كده  بقيت " ممثل " لاني بحس  إن قيمتي كصلاح عبد الله أني ممثل وأنا دائمًا بببقى ناسي إني ممثل لكن   لما بيجي ناس تسلم عليا بيفكروني إني ممثل "


وواصل : " أما على السوشيال ميديا لما بلاقي ناس بتتفاعل  معايا وبتفكرني بأدوار  معينة وإفيهات قلتها  .. دوول بقى  بيحسسوني بنعمة ربنا عليا وبحس وقتها إني محبوب بجد ".


واشار إلى أن كونه محبوبًا  هو الاهم بالنسبة له  معتبرًا أنه لم يفكر يومًا في بدايته أنه سيصبح  صلاح عبد الله المحبوب مؤكدًا أنه كان يحب التمثيل منذ أن وعى على الدنيا .


 وتابع  :  " أنا بقيت زملكاوي  بسبب اسرتي لان والدي وإخواتي وجميع أقاربي   كانوا زملكاوية  وبالتالي بقيت زملكاوي بالوراثة لكن بقيت ممثل ليه ؟ مش عارف لان مافيش حد في العيله بقى ممثل ووالدي  كان موظف في وزارة الصحة وأمي كانت ربة منزل وظيفتها  إدارة المنزل لانها من قامت بإدارة والدي ..".


وأكمل : "ليه بقول إن أمي هي الي أدارت ابويا لانها أخدت قرارات  مهمة فلما جينا ننقل من بولاق ابو العلا لبولاق الدكرور  هيا من أخذت القرار وإخذت الارض وهي من قامت بالبناء  كانت بتعمل كل حاجة لان أبويا بطبيعة وظيفته كان بيقضي  معظم وقته  في الشغل  لكن ابويا كان راجل نشيط وكان بيصحى الصبح   يعملنا الفطار  لما أمي تعبت  وهنا  جاء دوره  وشال أمي وشالنا وبعدين لما تعب  أخويا الكبير شالنا  كلنا ".


وأستطرد : "عشان كده كنت بقول على السوشيال ميديا في أحد  أشعاري الزجلية هيا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل منها حبة ..اصل حلاوة روحنا كانت في التسامح والمحبة "

وتساءل: " فين بقى التسامح والمحبة دلوقتي  وهل الي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا  يعكس التسامح والمحبة دي ؟.
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