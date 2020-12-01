أنا زملكاوى بالوراثة.. الفنان صلاح عبد الله يكشف تفاصيل مهمة عن حياته الشخصية

أكد الفنان صلاح عبد الله أنه يفضل لقب " الممثل عن لقب " النجم " كاشفًا أنه كان في البداية يحب كلمة " مشخصاتي " لخفه دمها قائلا: "بحبها أوي لخفة دمها بس قدمت شوية ولما كنت بعمل مسرح كنت بحب كلمة " مضحكاتي " لان الهدف الاساسي من المسرح إضحاك المتفرج ".
وأضاف «عبد الله» في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلًا : " بعد كده بقيت " ممثل " لاني بحس إن قيمتي كصلاح عبد الله أني ممثل وأنا دائمًا بببقى ناسي إني ممثل لكن لما بيجي ناس تسلم عليا بيفكروني إني ممثل "
وواصل : " أما على السوشيال ميديا لما بلاقي ناس بتتفاعل معايا وبتفكرني بأدوار معينة وإفيهات قلتها .. دوول بقى بيحسسوني بنعمة ربنا عليا وبحس وقتها إني محبوب بجد ".
واشار إلى أن كونه محبوبًا هو الاهم بالنسبة له معتبرًا أنه لم يفكر يومًا في بدايته أنه سيصبح صلاح عبد الله المحبوب مؤكدًا أنه كان يحب التمثيل منذ أن وعى على الدنيا .
وتابع : " أنا بقيت زملكاوي بسبب اسرتي لان والدي وإخواتي وجميع أقاربي كانوا زملكاوية وبالتالي بقيت زملكاوي بالوراثة لكن بقيت ممثل ليه ؟ مش عارف لان مافيش حد في العيله بقى ممثل ووالدي كان موظف في وزارة الصحة وأمي كانت ربة منزل وظيفتها إدارة المنزل لانها من قامت بإدارة والدي ..".
وأكمل : "ليه بقول إن أمي هي الي أدارت ابويا لانها أخدت قرارات مهمة فلما جينا ننقل من بولاق ابو العلا لبولاق الدكرور هيا من أخذت القرار وإخذت الارض وهي من قامت بالبناء كانت بتعمل كل حاجة لان أبويا بطبيعة وظيفته كان بيقضي معظم وقته في الشغل لكن ابويا كان راجل نشيط وكان بيصحى الصبح يعملنا الفطار لما أمي تعبت وهنا جاء دوره وشال أمي وشالنا وبعدين لما تعب أخويا الكبير شالنا كلنا ".
وأستطرد : "عشان كده كنت بقول على السوشيال ميديا في أحد أشعاري الزجلية هيا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل منها حبة ..اصل حلاوة روحنا كانت في التسامح والمحبة "
وتساءل: " فين بقى التسامح والمحبة دلوقتي وهل الي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا يعكس التسامح والمحبة دي ؟.