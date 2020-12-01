بالدولار.. حمو بيكا يكشف حقيقة أرباحه الشهرية

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا أن أرباحه على اليوتيوب تغيرت من 7000 دولار، لـ2000 فقط، بسبب جائحة كورونا.









وقال بيكا إن الجمهور لا يعلم شيئًا عن الأجور التي أتلقاها مقابل عملى، مشيرًا إلى أن الناس يعتقدون أن أرباح "اليوتيوب" والسوشيال ميديا كنوز من المال، وأن السيارات التي أمتلكها من "الأقساط".









وأكد بيكا في تصريحات تليفزيونية، أن أقاربه وجيشا من العاملين يعملون معه في الشركة التي يمتلكها ويتقاضون رواتب منه "بيوتهم مفتوحة"، ولو اتحبست البيوت دى هتتقفل، مشيرًا إلى أنه بالفعل "أخطأ"، ويطلب المسامحة من الجميع، خاصة أنه مسئول عن عائلة كاملة.









ونشر مغني المهرجانات "حمو بيكا"، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، لـ "بوستر" حفل له سوف يحييه في أحد مطاعم العراق، ليحاول الهروب من فروض نقابة المهن الموسيقية في مصر التي تمنعه من إقامة حفلات في الداخل.





ومن ناحية أخرى، وجه حمو بيكا، رسالة إلى هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، قائلًا "بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني أتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. أتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".









وكان حمو بيكا، مطرب المهرجانات قال تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم، "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".







