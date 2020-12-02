بالأسعار والمواصفات.. الأسد الفرنسي 508 موديل 2020.. صور

أكدت شركة بيجو الفرنسية الشهيرة من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من إصداراتها المتميزة ولعل أبرزها الذي ينتمي إلى عائلة السيدان Peugeot 508، بعد نجاحها المبهر فى الإنتشار على الطرق المصرية سريعًا لجمعها بين مفهوم السيارة الرياضية والتصميم العصري.





تستمد Peugeot 508 موديل 2020 عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 165 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه القدرات الفنية تتسارع Peugeot 508 من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 8.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 9.7 لتر عندما تقطع مسافة 100 كم.





تمتعت Peugeot 508 موديل 2020 بالعديد من وسائل الأمان والتي شملت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.





كما حصلت Peugeot 508 موديل 2020 على تصميم هيكلي فريد يميزه إطلالة الشبكات الأمامية التي يتوسطها أسد بيجو الشهير، والمصابيح الانسيابية التي تعمل بتقنية LED بالاضافة الى مصابيح ضباب طولية الشكل متصلة.





وظهرت أيضًا بعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة و 18 بوصة للفئات الأعلى تجهيزًا والتي تألقت بكاميرا خلفية متصلة بحساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ومثبت للسرعة، و خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح "بصمة"، و فرامل يد كهربائية، بالاضافة لتكييف هواء أوتوماتيكي الأداء و مرايات جانبية كهربائية بدعومة بشرائط ضوئية.





تتوسط المقصورة الداخلية للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، يمكنها التعامل مع نظامي android و apple carplay، وعدد 8 مكبرات صوتية، وفتحة سقف بانوراما تزيد من متعة القيادة، ومقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة Peugeot 508 موديل 2020:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2020 محرك 1600 CC تيربو 459.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2020 محرك 1600 CC تيربو 499.990 جنيه.