اكسسوارات داخلية تمنح سيارتك مظهرًا أنيقًا.. صور

تشكل صناعة السيارات بكافة أنواعها أحد عوامل الجذب الرئيسية للجمهور، فعندما تترجم إلى منتج نهائي ويقدم بالأسواق يبدأ بالانتشار طبقًا للشريحة المعد لها مسبقًا، و لعل من أبرز عوامل الجذب المفضلة لرواد السيارات هي اللمسات الجديدة و المختلفة خاصةً إذا كانت غير تقليدية، والتى تساعد على جعل مظهر سيارتك أكثر أناقة وتميزًا.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الاكسسوارات الداخلية التي تمنح سيارتك مظهرًا متألقًا.





1- حامل الاكواب

يعتبر هذا الجزء وسيلة مساعدة تمنح الأفضلية بالتحكم في وضعيات مشروبك المفضل، وأخذ قسط من الراحة المناسبة ، ولكن عليك التأكد من تثبيت هذه القطعة جيدًا، لتجنب سقوط المشروب خاصة إذا كان ساخنًا.





2- اطارات الـ"دركسيون"

مع كثرة استعمال مقود الحركة أو دركسيون السيارة، فيحدث ذلك تآكلًا في الطبقة الخارجية له، ولكن عند اقتنائك اطارات حماية الدركسيون فيختلف الأمر كثيرًا، وتجنبك هذه القطعة أعراض التلف وتمنحك الأفضلية في الحفاظ على حالة مقود الحركة.





3- شماسات الأبواب

عند اصطفاف سيارتك و تعرضها لآشعة الشمس لفترات كبيرة، فأنت في حاجة إلى شماسات الحماية لزجاج الأبواب، فمن الأفضل وضعها في أوقات الانتظار، و الاستغناء عنها في أوقات الانطلاق إلى رحلتك لتجنب المخالفات المرورية.





4 – غطاء فرامل اليد والفتيس

هناك أيضًا أغطية قماشية توضع على مقبض ناقل الحركة وفرامل اليد، و وظيفتها حماية هذه الأجزاء من التآكل الناتج عن كثرة الاستخدام، وأيضًا تعطي للسيارة مظهرًا رياضيًا.

5- الفرش الداخلي للسيارة