هاني رمزي يهنئ وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 36

هنّأ هاني رمزي، لاعب منتخب مصر ومقدم برنامج "البيت الكبير" علي قناة النادي الأهلي، علي تهنئة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد الـ 36.





وكتب هاني رمزي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏الحاوي وليد سليمان كل سنة وأنت طيب وعيد ميلاد سعيد".





وكان النادي الأهلي احتفل بعيد ميلاد الحاوي وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.





ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على "انستجرام"، صورة لوليد سليمان، معلقة عليها "نحتفل بعيد ميلاد لاعبنا وليد سليمان نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا حاوي".





وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.





جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدوري المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال".





وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع.





وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس جنوب الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





وما زالت البطولات أمام النادي الأهلي وموسيماني لتحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، حيث يستعد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر الثلاثاء، بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش ضمن منافسات نفس الدور بالبطولة.





وبعدها يشارك النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي باعتباره سيد القارة السمراء أمام بطل الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي يوم 19 ديسمبر القادم.





ومع تحقيق بطولة دورى الأبطال سيمثل النادي الأهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بينما يمثل قارة أوروبا فريق بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة.





وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، حسب القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة العالمية.





ومع تحقيق بطولة الدورى المحلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا واقترابه من تحقيق لقب كأس مصر، فإن ثلاثية تاريخيه تنتظر المارد الأحمر وجماهيره لتعويض السنين العجاف الماضية.





وضمن النادي الأهلي التواجد في بطولة السوبر المصري بجانب السوبر الأفريقي وهو المنافس الأقوى في كل البطولات المحلية أو القارية، ويطمع الجماهير في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية.



