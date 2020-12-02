ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية وتصيبها بمرسى علم.. تفاصيل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
سمكة قرش تهاجم سائحة
سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية
Advertisements
إبراهيم جادالله

أصيبت سائحة ألمانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر على سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة "الفين ستون"، حيث كانت فى رحلة غوص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وحالتها مستقرة.

 

وكانت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا بتعرض سائحة ألمانية مواليد 1977، كانت تقوم بالغوص فى منطقة "الفين ستون" لهجوم سمكة قرش من نوع "لونجمانوس" أو القرش المحيطى، حيث قام بعضها من الكتف وحالتها مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

 

وكشفت مصادر أن السائحة كانت فى رحلة غوص من مركز شجرة فى رحلة الصباح الباكر، وأنها في المحطة الأخيرة قبل إنهاء غوصها على 5 أمتار، فهاجمها قرشان أحدهما عضها فى الكتف وتم على الفور إسعافها ونقلها إلى المستشفى بمرسى علم وحالتها مستقرة وقد قلل من الإصابة ارتداؤها لبدلتين.

 

وحدثت منذ أسابيع واقعة مشابهة بشرم الشيخ، حيث تعرض 3 أشخاص لهجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، ما نتج عنه إصابات بالغة لهم، حيث تلقت غرفة عمليات وزارة البيئة بلاغا بهجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد.

 

وأعلنت وزارة البيئة في بيان، نشر على صفحة وزارة البيئة حول ظهور سمكة قرش بجنوب سيناء، أنه ورد بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

 

وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء جميع التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.

 

وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلي، فيما تم نقل المصابين لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

 

وكانت آخر مرة تعرضت فيها سواحل شرم الشيخ لهجوم أسماك القرش كان في عام ٢٠١٠، وتم إعداد بحث لمعرفة أسباب تغير سلوك أسماك القرش عن طريق خبراء دوليين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرضوا لإصابات بالغة| سمكة قرش تهاجم 3 أشخاص فى محمية رأس محمد

البيئة: نبحث أسباب هجوم سمكة قرش على 3 أفراد بـ جنوب سيناء

رئيس قطاع المحميات بالبيئة يكشف عن تفاصيل تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد..فيديو

بعد هجوم سمكة القرش المحيطي.. إيقاف الأنشطة البشرية في محمية رأس محمد

البيئة بعد حادث القرش المفترس: تصرف غير مقصود من البشر أو القروش

بسبب هجوم أسماك.. البيئة تغلق منطقة الغوص فى محمية رأس محمد

ترشيحاتنا

هل المتوفى بسبب السرطان شهيد ؟.. مفتي الجمهورية يجيب

خبى الموبيل دا من ايدك احسن يخطفوا منك .. محمد عبد الحليم يروى قصة الترند كاملة

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنية.. والفنانة: شعرت بكل كلمة في أغنيتك

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لنهاية العام.. برلمانى يطالب بمد الأقساط لفترات طويلة مراعاة للمواطنين

إسرائيل تعلن افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكوار تطرح jaguar f pace svr 2021 الجديدة كليا.. صور

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة