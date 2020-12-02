سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية وتصيبها بمرسى علم.. تفاصيل

أصيبت سائحة ألمانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر على سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة "الفين ستون"، حيث كانت فى رحلة غوص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وحالتها مستقرة.

وكانت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا بتعرض سائحة ألمانية مواليد 1977، كانت تقوم بالغوص فى منطقة "الفين ستون" لهجوم سمكة قرش من نوع "لونجمانوس" أو القرش المحيطى، حيث قام بعضها من الكتف وحالتها مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وكشفت مصادر أن السائحة كانت فى رحلة غوص من مركز شجرة فى رحلة الصباح الباكر، وأنها في المحطة الأخيرة قبل إنهاء غوصها على 5 أمتار، فهاجمها قرشان أحدهما عضها فى الكتف وتم على الفور إسعافها ونقلها إلى المستشفى بمرسى علم وحالتها مستقرة وقد قلل من الإصابة ارتداؤها لبدلتين.

وحدثت منذ أسابيع واقعة مشابهة بشرم الشيخ، حيث تعرض 3 أشخاص لهجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، ما نتج عنه إصابات بالغة لهم، حيث تلقت غرفة عمليات وزارة البيئة بلاغا بهجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد.

وأعلنت وزارة البيئة في بيان، نشر على صفحة وزارة البيئة حول ظهور سمكة قرش بجنوب سيناء، أنه ورد بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء جميع التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.

وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلي، فيما تم نقل المصابين لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها سواحل شرم الشيخ لهجوم أسماك القرش كان في عام ٢٠١٠، وتم إعداد بحث لمعرفة أسباب تغير سلوك أسماك القرش عن طريق خبراء دوليين.