تنمية مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "تنمية مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم" حاضرتها أميرة رضا مميش وذلك مع طلاب مدرسة الامل للصم والبكم بالمنيا ضمن نشاط التمكين الثقافى، بجانب محاضرة تثقيفية بعنوان" الجيش والتاريخ المصري" حاضرها عادل حسن محمود حسن مدير عام مديرية الآثار مصر الوسطي سابقا، وتحدث عن بطولات الجيش المصرى والتضحيات التى يقدمها دفاعا عن الوطن، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للطفل حيث قدمت تبلوهات غنائية راقصة منها الصعيدى، التحطيب، والفرقة من تدريب الفنان صابر سيد. الاحتياجات





قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم لسينما الاطفال بعنوان "زبرجد" لبراعم مركز قدرات التخاطب وتنمية المهارات بسمالوط، الذى يتحدث عن طفل صغير يركب الأرجوحة ويحلم ويتخيل أن كل أحلامه ستتحقق وبالفعل حققها، وذلك إحتفالا بأعياد الطفولة، وناقشته مع الأطفال رانيا سعيد، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم وثائقى بعنوان "أجيال النصر" من إنتاج الإدارة العامة للشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وتدور أحداث الفيلم حول أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة يسترجع ذكرياته بخصوص العبور والانتصار وصولا إلى موجة التنمية التي تشهدها سيناء الآن.





نفذ قصر ثقافة ملوى ورشة فنون تشكيلية والتدريب على الرسم مباشرة بالألوان بإستخدام ألوان الشمع والفلوماستر، وذلك مع الفنان إيهاب نادى بقسم الفنون التشكيلية، بينما أقام نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس لقاء أدبى، بحضور نخبة من شعراء ديرمواس منهم إسماعيل حلمي، محمد عبد الرشيد، علم احمد، أحمد سيد، حسن فرغل، وتبارى الحضور في القاء قصائد شعر العامية والفصحى والنثر مع دراسات نقدية من الناقد اسماعيل حلمي .





عقد بيت ثقافة العدوة ندوة بعنوان "مواجهة الإرهاب والافكار المتطرفة بكل الطرق" حاضرها كل من دكتور هاني عطا الله عبد الله، عماد الدين عزيز، دكتور محمد هاشم، إلى جانب ورشة فنية عن كيفية "استخدام خامات متنوعة لعمل أشكال ورسومات من الطبيعة لذوي الإحتياجات الخاصة" وذلك مع طلاب مدرسة العدوة رقم واحد في فصل ذوي الاحتياجات الخاصة من تدريب أيمن أحمد مصطفى، وفى الختام تم تكريم المشاركين فى الورشة.



