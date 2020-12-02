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اقتصاد

خاص| تراجع معدل الفقر في مصر خلال عام 2019 /2020.. تفاصيل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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آية الجارحي
كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بحث الدخل والإنفاق عام 2019 /2020 والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا سيشهد تراجعا في معدل الفقر في مصر مقارنة بعام 2017 و2018.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 32.5% خلال بحث الدخل والإنفاق عام 2017 /2018 مقابل 27.8% نسبة الفقر فى البحث السابق عام 2014/2015، بزيادة 4.7%.

ولفت المصدر إلى أن نسبة الفقر ارتفعت خلال 2017 /2018 ، نتيجة عدة ظروف منها الإصلاح الاقتصادي وعدة مشاكل مرت بها الدولة ولكن شهدنا في 2019 جهودا كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية والفقر والأمية أعلي ومعظمها في ريف الوجه القبلي حتى توجهت منظمات المجتمع المدني إلى الريف والمناطق الأكثر احتياجا والمشروعات القومية سواء بالعمل أو الطرق والمنشآت والمدارس والوحدات الصحية والمخابز والتعليم والرعاية الصحية والتوعية أكثر.


وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلي 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، وفقا لبحث الدخل والاستهلاك الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدر صعيد مصر (جنوبي البلاد) قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المئة، ثم الأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في المئة، ثم قنا 41 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.

يأتي هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام ، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية ، ويتم احتفال هذا العام " تحت شعار " لنعمل معا على تحقيق عدالة اجتماعية وبيئة سليمة للجميع".

وأكد التقرير أن الدولة تُبذل الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منوها إلى أن البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة تأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر
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