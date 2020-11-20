خبير اقتصادي: نصف سكان العالم تأثروا بـ كورونا ووصلوا لخط الفقر

أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي تأثر بشدة بعد جائحة كورونا وهناك حوالي 500 مليون عامل فقدوا وظائفهم في القطاع الرسمي، وتأثرت أسرهم بما يعادل أن نصف العالم تأثروا بالجائحة وأصبحوا عند خط الفقر، لافتا إلى أن العرض على النقود ارتفع قبل جائحة كورونا وبعدها، فيما أن الطلب عليه قل سواء في الاقتراض أو غيره بسبب قلة الاستهلاك والانتاج.





وأشار هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن سعر الفائدة يتحدد بتقاطع عرض النقود، والطلب على النقود منذ جائحة كورونا وقبلها كان فى زيادة، وامريكا طبعت بمفردها الفترة الماضية 12 تريليون دولار.





وتابع: "ولكن لم يعد هناك استهلاك ولا في انتاج ولا بقى فى طلب على الاستثمار وبالتالي الاستهلاك قل والطلب على النقود انخفض فيما أن العرض على النقود زائد جدا والبنوك متخمة بالفلوس"..





قدمت الحكومة إلى البرلمان، تقريرًا حول الجهود التى قامت بها فى سبيل التصدى لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.





‎ وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.





‎وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين لدى الغير "الموظفين"، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.





‎ وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عددًا من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.