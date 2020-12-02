احذروا.. خبير أمن معلومات يكشف خطورة تطبيق "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار"





وكشف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن تطبيق "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار" التى قام بمشاركتها عدد من رواد منصات التواصل الإجتماعى عبر " الفيسبوك" أمس الاول الثلاثاء خدعة كبيرة تزعمتها قناة الجزيرة بهدف نشر اللوجو الخاص بها عبر منصات السوشيال ميديا .





وأشار إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية تبنت أيضأ" تكنيك" خاصا من هذه اللعبة عن طريق الحصول على بيانات المستخدمين عن طريق الجلسة النشطة لمستخدمى اللعبة عن طريق هذا التطبيق لإختراق حسابتهم الشخصية.





ولفت إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية استغلت خفة ظل الشعب المصرى ورغبته الدائمة فى مشاركة منشورات كوميدية ولكنهم قاموا بوضع السم فى العسل للترويج لـ اللوجو الخاص بهم.





وفي سياق متصل عرضت فضائية اكسترا نيوز مؤخرأ ، تقريرا بعنوان " ورقة الالتراس ... ورقة الإخوان الإرهابية لنشر العنف والفوضى".

ووفقا للتقرير فإن تنظيم الإخوان الإرهابى يحاول من جديد نشر مخططات الفوضى بعد الضربات الناجحة من الدولة لأهل الشر وأذرعهم الإرهابية والإعلامية والكتائب الإلكترونية.

وبعد حرق كروت الجماعة الإخوانية الإرهابية، وذلك بعد رفض الشعب المصرى بوعيه بالمؤمرات والمخططات التى تستهدف الوطن تلجأ الجماعة الإرهابية إلى بهلوان الإخوان، والذى يطلق على نفسه " الجوكر المصرى".

كارت جماعة الإخوان الإرهابية صنيعة قطر وتركيا ليكشف عن أحد الكروت التى تستخدمها الجماعة الإرهابية لإحداث العنف والفوضى داخل الشارع المصرى وهو "الألتراس " ليطالبهم بالانضمام لدعواتهمم لتخريبية.

وتكشفت وجوه روابط الألتراس وتأكد أنها ليست مجرد لتشجيع كرة القدم وإنما تنظيمات داعمة للجماعات الإرهابية بشكل واضح عندما رفضوا ثورة 30 يونيو وساندوا بكل قوة جماعة الإخوان الإرهابية.

ومع مرور الوقت تحولت مدرجات الملاعب إلى منصات ومنابر لتنظيمات إرهابية تعادى الدولة والمؤسسات الأمنية، وتعمل على إثارة الفوضى وتوظفها الجماعة الإرهابية لمظلومية يتاجرون بها فى المحافل الدولية.

وعرفت الفوضى طريقها إلى الملاعب المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها كما وثقت العديد من المشاهد الصلات التى تربط بين الألتراس وجماعات الإخوان الإرهابية والذى ظهر بوضوح عند ظهور عناصر الألتراس جنبأ إلى جنب مع قيادات الجماعة الإرهابية إبان اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين.

قال وليد حجاج ، خبير أمن معلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت أسهم قناة الجزيرة انخفاضا كبيرا إضافة لحجب موقع الجزيرة الرسمى فى الدولة المصرية.