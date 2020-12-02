ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احذروا.. خبير أمن معلومات يكشف خطورة تطبيق "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:35 م
الجزيرة
الجزيرة
Advertisements
شيرين عادل
قال وليد حجاج ، خبير أمن معلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت أسهم قناة الجزيرة انخفاضا كبيرا إضافة لحجب موقع الجزيرة الرسمى فى الدولة المصرية.

وكشف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن تطبيق "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار" التى قام بمشاركتها عدد من رواد منصات التواصل الإجتماعى عبر " الفيسبوك" أمس الاول الثلاثاء خدعة كبيرة تزعمتها قناة الجزيرة بهدف نشر اللوجو الخاص بها عبر منصات السوشيال ميديا .

وأشار إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية تبنت أيضأ" تكنيك" خاصا من هذه اللعبة عن طريق الحصول على بيانات المستخدمين عن طريق الجلسة النشطة لمستخدمى اللعبة عن طريق هذا  التطبيق لإختراق حسابتهم الشخصية.

ولفت إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية استغلت خفة ظل الشعب المصرى ورغبته الدائمة فى مشاركة منشورات كوميدية ولكنهم قاموا بوضع السم فى العسل للترويج لـ اللوجو الخاص بهم.

وفي سياق متصل عرضت فضائية اكسترا نيوز مؤخرأ  ، تقريرا  بعنوان " ورقة الالتراس ... ورقة الإخوان الإرهابية لنشر العنف والفوضى".

ووفقا للتقرير فإن تنظيم الإخوان الإرهابى يحاول من جديد نشر مخططات الفوضى بعد الضربات الناجحة من الدولة لأهل الشر وأذرعهم الإرهابية والإعلامية والكتائب الإلكترونية.

وبعد حرق كروت الجماعة الإخوانية الإرهابية، وذلك بعد رفض الشعب المصرى بوعيه بالمؤمرات  والمخططات التى تستهدف الوطن تلجأ الجماعة الإرهابية إلى بهلوان الإخوان، والذى يطلق على نفسه " الجوكر المصرى".

كارت جماعة الإخوان الإرهابية صنيعة قطر وتركيا ليكشف عن أحد الكروت التى تستخدمها الجماعة الإرهابية لإحداث العنف والفوضى داخل الشارع المصرى وهو "الألتراس " ليطالبهم بالانضمام لدعواتهمم لتخريبية.

وتكشفت وجوه روابط الألتراس وتأكد أنها ليست مجرد لتشجيع كرة القدم وإنما تنظيمات داعمة للجماعات الإرهابية بشكل واضح عندما رفضوا ثورة 30 يونيو وساندوا بكل قوة جماعة الإخوان الإرهابية.

ومع مرور الوقت تحولت مدرجات الملاعب إلى منصات ومنابر لتنظيمات إرهابية تعادى الدولة والمؤسسات الأمنية، وتعمل على إثارة الفوضى وتوظفها الجماعة الإرهابية لمظلومية يتاجرون بها فى المحافل الدولية.

وعرفت الفوضى طريقها إلى الملاعب المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها كما وثقت العديد من المشاهد الصلات التى تربط بين الألتراس وجماعات الإخوان الإرهابية والذى ظهر بوضوح عند ظهور عناصر الألتراس جنبأ إلى جنب مع قيادات الجماعة الإرهابية إبان اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد الدسوقي: بهلوانات قنوات الجزيرة والجماعة الإرهابية لن يعتذروا عن الفبركة الإعلامية .. فيديو

أخبار التوك شو .. مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل..شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

أستاذ إعلام: قناة الجزيرة بوق الإرهاب وداعموه حول العالم.. فيديو

وزير الأوقاف: الإخوان خونة لا يعرفون سوى الهدم والفوضى والقفز على أنقاض أوطانهم

ثورة برلمانية ضد تضليل الجماعة الإرهابية ومحاولات الجزيرة تشويه نصر 1973.. النواب: لا أحد يستطيع خداع المواطن المصري

بقيمة 100 مليون دولار.. أمريكا تتورط مع قطر في تدشين منصة إعلامية تدعم الإرهاب

ترشيحاتنا

بعد إعلان ارتباطهما.. صور حصرية لـ أول ظهور علني لـ حلا شيحة ومعز مسعود

صدى البلد يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

أول صفقة للجنة المؤقتة بنادي الزمالك.. تعرف عليها

تفاصيل مفاوضات البرنس مع نجم الأهلي للانضمام إلى الزمالك

تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في نصف نهائي البطولة العربية

بأمر الصحة.. هذه الفئة محرومة من لقاح كورونا في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان الأحمر.. أمينة خليل تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان القاهرة.. شاهد

بـ الأحجار الملونة.. ميس حمدان تتألق بفستان ناعم خلال مهرجان القاهرة

شاهد.. مواصفات تويوتا ميراي 2021 الإصدار الأمريكي .. صور