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فن

لم يطلب يدها.. والد حلا شيحة: لا يوجد أي ارتباط رسمي بين ابنتي ومعز مسعود

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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قسم الفن
نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة وجود أي ارتباط رسمي بين ابنته الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.

وأكد الفنان أحمد شيحة أن الداعية معز مسعود لم يخطب ابنته، أو يتقدم بطلب يدها رسميا حتى الآن.

وأضاف أحمد شيحة أن ابنته حلا شيحة لم تتحدث معه بخصوص أي أمور رسمية، حتى هذه اللحظة.

كان الثنائي معز مسعود و حلا شيحة أعلنا ارتباطهما بشكل غير مباشر اليوم، واختارا الإعلان عن الخبر " أونلاين" من خلال موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر معز مسعود أغنية جديدة له باسم " المقاتل" وأهداها لـ حلا شيحة.

وكتب معز مسعود :" لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن " .

وردت حلا شيحة قائلة :" شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ولديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك " ، ليصبح بذلك أول إعلان شبه واضح وصريح لارتباط حلا شيحة ومعز مسعود الذي بدأ منذ أشهر لكن لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.

بدأت شائعات ارتباط معز مسعود و حلا شيحة في يونيو الماضي ، حين نشر معز على حسابه على أنستجرام صورة له وهو يحمل الجيتار، وكتب عليها " شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"

وعلقت حلا شيحة على صورة معز بتساؤل أثار استغراب المتابعين ، وسألته :" من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا" ، ومن هنا استنتج المتابعين وجود علاقة بين حلا شيحة ومعز مسعود بعد تلك الكلمات غير المباشرة.
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