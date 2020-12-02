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فن

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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مريم عزت
أعلنت الفنانة حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن  أهدى لها أغنية بصوته.


وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".


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وانتشرت مؤخرا أنباء عن ارتباط معز وحلا عاطفيًا، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال هذا العام، وأكدت الأنباء عن قرب زواجهما وهذا ما لم يؤكده أو ينفيه خلال الفترة الماضية أي من الطرفين.


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين صورة تجمع بين معز مسعود وحلا شيحة التي كانت رفقة أولادها.


وتساءل كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الداعية معز مسعود علاقته بالفنانة حلا شيحة، خاصة بعد أن رصدتهما عدسة "صدى البلد" مؤخرا مع أولاد حلا شيحة.


ولم يجد البعض تفسيرا مقنعا لسبب الإخفاء، باستثناء رغبة الثنائي الشخصية في إخفاء الخبر عن الإعلام.


مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت حرصه الدائم على إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، مبررا ذلك بإخفاء خبر زواجه من الفنانة شيري عادل، وإعلانه بعد شهور من حدوثه، وبعد تردد شائعات طالتهما بالفعل.


وللتأكيد على رغبة مسعود عن إبعاد حياته الخاصة عن الناس، عدم إعلانه أيضا عن طلاقه من شيري عادل في حينه، وهو الخبر الذي أربك رواد مواقع التواصل يومها دون أن يجدوا سببا مقنعا لإخفاء خبر انفصال.


السبب الثاني حسب المقربين أن الداعية معز مسعود عادة ما يتعرض لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة الذهنية المعتادة عند المصريين بخصوص الشيوخ وزوجاتهم.


بدأت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة بعدما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.


وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".


من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".

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