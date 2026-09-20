40 ألف مشجع في مواجهة مصر وأنجولا باستاد القاهرة

حددت الجهات الأمنية أعداد الجماهير المقرر حضورها مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الأنجولي، والمقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

تحديد أسعار تذاكر مباراة مصر وأنجولا

وتقرر السماح بحضور 40 ألف مشجع لمساندة الفراعنة خلال المواجهة المرتقبة، التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية في مشوار التصفيات.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع شركة «تذكرتي»، قد أعلن أسعار تذاكر المباراة، حيث تم تحديد سعر تذكرة الدرجة الثالثة بـ20 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثانية 50 جنيهًا.

فيما جاءت تذكرة الدرجة الأولى بسعر 150 جنيهًا.

وتسعى الجماهير المصرية إلى مؤازرة المنتخب الوطني من مدرجات استاد القاهرة، في مستهل مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، والمقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

موعد مباراة منتخبي مصر وانجولا في تصفيات أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأنجولي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports القطرية المشفرة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 19 يونيو 2027، على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.