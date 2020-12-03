أخبار التوك شو| الحكومة: مصر من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. وزاهي حواس يفتح النار على صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زوجة ابن القرضاوى قامت برفع قضية ضد زوجها، موضحًا أنها تريد العودة لمصر.
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا مؤكدا أنه متوقع "أن يتم استلام اللقاح في النصف الاول من العام ربما في شهر مايو 2021 لأن القائمة طويلة وهناك طلبات كثيرة.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم تفويض وزيري المالية والصحة للتعاقد للحصول على 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ترتيب توزيع اللقاح سيكون وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
مش من حقك تقلعي قدام الهرم.. زاهي حواس يفتح النار على سلمى الشيمي
قال زاهي حواس، وزير الآثار الاسبق، والعالم الأثري، إن سلمى الشيمي أخطأت تماما فى دخولها إلى منطقة أثرية بدون تصريح رسمي، معقبا: كان ممكن أنها تتصور قدام الأهرام بالمنظر دا وتقول رأيها.
وأكمل "حواس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" دى واحده كانت لابسة بالطوا ودخلت قلعت، هنعمل لها إيه..هي أخطات وعملت عمل غير محترم، والموضوع كمان أخذ أكثر من حجمه".
وأكمل "حواس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" دى واحده كانت لابسة بالطوا ودخلت قلعت، هنعمل لها إيه..هي أخطات وعملت عمل غير محترم، والموضوع كمان أخذ أكثر من حجمه".
دخلت الفنانة الكبيرة يسرا في نوبة بكاء شديدة أثناء ظهور السيناريست وحيدة حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.
وكرم مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست الكبير وحيد حامد.
حدث موقف طريف بين المطرب تامر حسني والفنان أحمد السقا عندما سأله النجم أشرف عبد الباقي عن المهنة التي سيعمل بها السقا في حالة استمرار جائحة فيروس كورونا .
وقال تامر حسني «أحمد السقا جدع وشهم ولو فتح مطعم هيأكل صحابه ببلاش وهيعمل ديليفري بالحصان لأنه يحب الخيل كثيرا».
أبدت الفنانة منى زكي، سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، قائلة: "شرف لي تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة الفنانة فاتن حمامة ".
وأضافت منى زكي في تصريحات تليفزيونية على قناة " دي إم سي " على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي أمام الأوبرا وأنظر إليها وكنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".
قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الفنون نجحت على مدار أشهر أن تكون ملاذا للشعوب بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم نمطا سلوكيا مختلفا وأصبح الإبداع ضرورة لخلق القدرة على استمرار الحياة.
وأضافت إيناس عبد الدايم في كلمتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42: "الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مهرجان القاهرة السينمائي"، مضيفة: "انتهز الفرصة للتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي راعي الثقافة والفنون وملهمنا في مواجهة التحديات والصعوبات".
حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من النوة القادمة التي ستشهدها المحافظة خلال الأسبوع المقبل.
وقال الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنهم مستعدون تماما بالجيش والقوات البحرية والأمن للنوة القادمة العنيفة.
قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن هناك 100 شركة تعمل فى تحصيل الفواتير الإلكترونية وتعمل توقيعات إليكترونية وتصل فى لحظتها لمصلحة الضرائب .
وأضاف " معيط " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن فى مطلع يوليو القادم ستكون جميع أجهزة الدولة وهيئاتها ستتعامل بيعأ أو شراء عن طريق منظومة الفاتورة الالكترونية.
قالت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إن مصر حصدت المركز الأول فى مشروع نظم الخلايا الشمسية يختص بنظم الخلايا الشمسية من المعهد البريطانى.
وأضافت "جامع "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن هذا المشروع خاص بنظم الخلايا الشمسية بمشاركة 29 دولة ومنها استراليا ، الإمارات ، أمريكا ، كندا وغيرهم.