أخبار التوك شو| الحكومة: مصر من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. وزاهي حواس يفتح النار على صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زوجة ابن القرضاوى قامت برفع قضية ضد زوجها، موضحًا أنها تريد العودة لمصر.

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا مؤكدا أنه متوقع "أن يتم استلام اللقاح في النصف الاول من العام ربما في شهر مايو 2021 لأن القائمة طويلة وهناك طلبات كثيرة.



