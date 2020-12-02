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توك شو

مر من منتصف المجموعة.. محافظ البحر الأحمر يروي تفاصيل هجوم القرش على سائحة ألمانية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:52 م
عمرو حنفي، محافظ
عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
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إسراء صبري
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه  تم إبلاغه بهجوم لسمكة القرش على أحد الغواصات بالمحافظة، معقبا: هي سيدة كانت تمارس الغوص هناك وهي معتادة على الغوص في هذه المنظقة بمرسى علم.


وأكمل: السيدة كان معها 4 أشخاص أخرين و المرشد، متابعا: أقدم التحيه للمرشد لأنه تعامل مع الوضع بإحترافية.

وتابع: استمروا في الغوص لمدة ساعة وأثناء استعدادهم للخروج والوصول إلى سطح المياه الذي يبعد 3 امتار، و اثناء صعودهم اعترضهم القرش ومر من منتصف المجموعة وخلال المرور هاجم السيدة في كتفها الأيسر.

وأضاف المرشد تعامل مع الأمر وقام بشد السائحة الألمانية وتعامل مع القرش، معقبا: قررنا وقف الغوص لمدة 3 أيام من أجل استطلاع الموقف ورصد مكان القرش.

وأوضح، البحر الأحمر يعد الأقل من حيث إصابات الغوص على مستوى العالم.



وتعرضت سيدة ألمانية الجنسية في العقد الرابع من العمر خلال ممارستها رياضة الغوص في موقع الغوص المسمي الفين ستون لهجوم من سمكة قرش من نوع long manous، وتمكن المرشد من إنقاذها والأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقتها، ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة نقلها إلى المستشفى القريب للمنطقة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لها، حيث تم عمل خياطة لمكان الجرح بكتفها الأيسر، وحالتها مستقرة.



و أصيبت سائحة المانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الاحمر على سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة " الفين ستون" حيث كانت فى رحلة غوص تم نقلها الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وحلتها مستقرة.


 تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الاحمر اخطارا بتعرض سائحة المانية تدعى  مواليد 1977 كانت تقوم بالغوص فى منطقة "الفين ستون" لهجوم سمكة قرش من نوع" لونجمانوس" او القرش المحيطى  حيث قام بعضها من الكتف وحالتها مستقرة بعد نقلها الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .



وكشفت مصادر ان السائحة كانت فى رحلة غوص من مركز شجرة فى رحلة الصباح الباكر وانها كانت تقوم بالمحطة الاخيرة قبل انهاء غوصتها  على 5 متر فهجمها قرشين احدهما عضها فى فى الكتف وتم على الفور اسعافها ونقلها الى المستشفى بمرسى علم وحلتها مستقره وقد قلل من الإصابة ارتدائها بدلتين  .

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