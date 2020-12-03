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رياضة

أشرف قاسم: خزينة الزمالك بها مليون و250 ألف جنيه فقط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
أشرف قاسم عضو لجنة
أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك
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حسام الحارتي

قال أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك إن أبرز الأزمات التي تواجه لجنة الكرة بالنادي في الفترة الحالية، هي النواحي المادية متمثلة في مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الجهاز الفني.



وأضاف "قاسم"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري، لم تجد في خزينة النادي سوى مليون و250 ألف جنيه فقط.



وأشار "قاسم"، إلى أن النادي لديه مستحقات متأخرة لدى الشركة الراعية "إعلام المصريين"، إلى جانب وجود مستحقات أيضًا خاصة بعائد البث الفضائي.



وفي السياق، تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل.


ويهدف الاجتماع إلى حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

ويرغب مسئولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.

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