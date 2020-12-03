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رياضة

خاص | لن نلاعب الأهلي في القاهرة.. نهضة بركان يتمسك بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تمسك نادي نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة النادي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال لقاء السوبر الإفريقي المرتقب.

وأكد مصدر داخل نادي نهضة بركان، أن ناديه متشبث بخوض لقاء السوبر بالدوحة، ولن يقبل بإجرائه في ستاد القاهرة أو أي ملعب آخر داخل مصر.

وأضاف المصدر أن نادي نهضة بركان على يقين تام بأن السوبر سيقام بالدوحة بعد تواصل مع اتحاد الكرة القطري، الذي أكد لممثلي الفريق المغربي أنهم يتمسكون بتنفيذ بنود اتفاق وقعوه مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل 3 سنوات.

وأشار إلى أن الاتفاق يمنح الدوحة حق استضافة السوبر الأفريقي على أراضيها خلال 3 نسخ متتالية، جرت منها نسختان وتبقت نسخة واحدة بخصوص السوبر الحالي.

وواصل المصدر "ما نسمعه عن إقامة السوبر في القاهرة مع تحديد موعد المباراة يبدو غريبا، يفترض أن نتلقى خطابا في هذا الشأن كي نجهز التأشيرة والتنقل والإقامة وملعب التدريبات إلى غيرها من التفاصيل الأخرى".

وختم "نحن واثقون أن السوبر سيلعب في الدوحة بموجب اتفاقية الكاف والاتحاد القطري ونحن مصرون على احترام بنود هذا الاتفاق".

وأكد محمد عواضة، نائب رئيس اتحاد الكرة القطري، في تصريحات لـ"راديو مارس" المغربي، عدم وصول أي خطاب من الكاف يقضي بسحب احتضان السوبر من الدوحة وأنهم واثقون من احتضان سوبر الأهلي ونهضة بركان.

وأشار عواضة إلى أن جميع هذه النسخ سجلت تواجد فرق عربية، حيث التقى الرجاء والترجي في المباراة الأولى ثم الزمالك والترجي في الثانية.
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