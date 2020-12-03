أوقاف سوهاج تُطلق سلسلة تدريبات بعنوان "التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني"

أطلقت مديرية الأوقاف بسوهاج ، سلسلة تدريبات تحت عنوان “التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني”، والتي تستهدف الأئمة والإداريين من مختلف الإدارات الفرعية التابعة للمديرية بالمحافظة.





وقد بدأ بالأمس الأربعاء، أول فاعليات السلسلة التدريبية بمحافظة سوهاج، وتم خلالها تدريب 75 إماما من أئمة الأوقاف، وحاضر الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بأول أيام الفعاليات، كما حضر الشيخ عبد الرحمن اللاوي، مدير إدارة المساجد بأوقاف سوهاج.









وأوضح "طيفور" أن فعاليات التدريب جرت في مركز التدريب بمديرية أوقاف سوهاج، ومن المقرر أن يجرى عقد سلسلة الدورات ودعوة جميع الأئمة والإداريين بمختلف الإدارات الفرعية لحضورها والاستفادة منها.





ومن الجدير بالذكر أن الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، أعلن أن مراكز المحافظة شهدت إنشاء وتطوير عدد كبير من المساجد خلال الفترة القادمة، بإجمالي 19 مسجدًا من بينها 14 مسجدًا تم تنفيذها بمعرفة الوزارة و5 تم تنفيذها بالجهود الذاتية، وتتم الآن أعمال الفرش والتجهيز.



