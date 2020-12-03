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حوادث

المؤبد لراعي أغنام قتل صديقة بسبب خلافات بينهما بالشرقية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:02 م
شعار النيابه
شعار النيابه
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، حكمها بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة فاقوس.
 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورور بلاغ من مستشفى فاقوس بوصول "إسلام س" جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط المباحث قيام "سيد س" 29 سنة راعى أغنام ومقيم التل الكبير محافظة الإسماعيلية، بطعن المجنى عليه طعنة نافذة بالسكين فى صدره، نتيجة خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم وإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 5142 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة 69 كلى شمال الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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